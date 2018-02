Denuncian al hermano de Pampita por violencia de género

Guillermo Ardohain, el hermano de Carolina “Pampita” Ardohain suele mantener un perfil bajo, lejos de las cámaras. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una denuncia que lo puso en el foco de la atención.

El hombre de 34 años –que trabaja como odontólogo– fue denunciado por su novia, Victoria Garay por presunta violencia de género.

A fines de 2017, Garay había aparecido en varios programas de televisión contando como era su relación con Guillermo y su vínculo con Pampita. Incluso no dudó en hacer referencia a la pelea de la modelo con Nicole Neumann.

“Le hice una denuncia por violencia de género a mi ex pareja, Guillermo. Estoy tratando de transitar la situación. Siempre lo miré de afuera y hoy me tocó a mí”, comenzó Garay en sus redes sociales, donde detalló que sufrió “violencia física y verbal. Tengo la cara golpeada“.

La chica, de 18 años, le reveló a Diario Show como fue el proceso de denunciar a Ardohain. “Fui a tres comisarías diferentes para denunciar. Me iban derivando, cuando exigí que me tomaran la denuncia se les había trabado el sistema. Fue en Villa del Parque, Capital. Me dijeron que la denuncia podía demorar en hacerse 2 horas (ya habían pasado otras dos horas)”, expresó.

“Ya venía bastante violento. Tenía moretones en el resto del cuerpo pero ahora ya fue en la cara. No caía hasta que mi mamá empezó a hacer notar que ya estaba mintiéndole a mi familia para cubrirlo“, agregó.

Por último, Garay manifestó que recibió amenazar: “Me manda mensajes desde cuentas truchas para que no lo haga público. Que no hable mal de su hermana“. Ante esto, la joven se fue de la casa que compartían y a las pocas horas, Ardohain subió una foto de ellos dos juntos a su cuenta de Instagram.