Central Norte, de local en el Martearena frente a los formoseños

El cuervo le ganó la pulseada a San Antonio por el Martearena y ahora el viernes, a las 22, recibirá a Sol de América de Formosa, por el partido de vuelta de la fase preliminar de la Copa Argentina.

De esta manera el equipo que conduce Ramón “Turco” Apaza se trasladará de barrio norte al estadio con el objetivo de cerrar la clasificación frente a los formoseños.

El empate y los dos goles convertidos de visitante dejan bien parado a Central Norte, al que le alcanzará con empatar sin goles o hasta en un tanto para ingresar al cuadro principal de la Copa Argentina y esperar por el sorteo para ver qué rival de Primera División le toca en los 32vos. de final.

Con respecto al precio de las entradas, por ahora se sabe que se permitirá el ingreso de todos y la dirigencia analizará hoy si habrá descuento para los socios con la cuota al día.

En principio los precios serían los siguientes: populares $180, plateas $210, jubilados $70 y menores $50.

Por otro lado, con respecto al once titular, el cuerpo técnico empezará a perfilar hoy, en la practica de fútbol en barrio norte, el once que recibirá a Sol de América. De antemano, Ramón Apaza sabe que no podrá contar con Benjamín Jurado, quien fue expulsado en el partido de ida, pero sí contará con la vuelta de Tomas “Boby” Armella en defensa, quien estuvo ausente en la ida por cuestiones laborales. Con la vuelta de Armella en la saga central, Nicolás Ayejes volverá a ocupar su lugar en el sector derecho de la defensa y la duda está por la banda izquierda, con dos opciones para Ramón Apaza, quien definirá al reemplazante de Jurado entre Axel Paz o Leandro Maldonado.

Cabe destacar que el goleador del cuervo en esta Copa Argentina es Fausto Apaza con tres tantos, dos a Pellegrini y otro a Sol de América.