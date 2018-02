Independiente recibe a Gremio en la primera gran final de la Recopa Sudamericana

Independiente recibirá hoy a Gremio en un partido correspondiente a la Ida de la Recopa Sudamericana, cuya revancha se jugará la semana próxima en Brasil.

El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21.00 en el estadio Libertadores de América, contará con el arbitraje de Roddy Zambrano, de Ecuador, y será televisado en directo por la señal deportiva de cable Fox Sports.

Independiente jugará la Recopa Sudamericana por ser el campeón de la Copa Sudamericana 2017 mientras que Gremio la disputa porque es el que logró el título en la Copa Libertadores 2017.

El entrenador Ariel Holan no dio a conocer aún el equipo que pondrá ante el elenco de Brasil, pero podría poner en el once titular al ecuatoriano Fernando Gaibor en reemplazo de Diego Rodríguez, quien está suspendido por acumulación de amarillas, y regresaría en el partido de Vuelta.

En tanto, Holan colocará en el lateral izquierdo a Gastón Silva en lugar de Juan Sánchez Miño mientras que Leandro Fernádez pelea por una plaza en el once titular junto con Jonathan Menéndez.

En Gremio, no jugará Arthur

Gremio llega al partido con una baja importante ya que el técnico Renato Gaúcho no podrá contar con el mediocampista Arthur, quien tiene una molestia en su tobillo izquierdo y lo resguardarán para que llegue al partido en Brasil.

Gaúcho tampoco tendrá al marcador de punta Madson, quien quedó descartado por una ligera contractura muscular que recrudeció en el entrenamiento del pasado domingo y aguardará por su evolución para la revancha del miércoles 21 de febrero.

De este manera, Leo Moura es el que se perfila para ser el lateral por el costado derecho mientras que el entrenador apostará a una superpoblación en la zona central, con cinco jugadores.



LOS EQUIPOS

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Fernando Amorebieta, Gastón Silva; Fernando Gaibor, Nicolás Domingo, Maximiliano Meza; Martín Benítez, Leandro Fernández o Jonathan Menéndez y Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Gremio: Marcelo Grohe; Leo Moura, Pedro Geromel, Walter Kannemann, Bruno Cortez; Jailson, Maicon, Alisson, Luan, Everton y Jael. DT: Renato Gaúcho.



Estadio: Libertadores de América (Independiente).

Árbitro: Roddy Zambrano (Ecuador) .

Hora de inicio: 21.00 - TV: Fox Sports