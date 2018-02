Juventud mantiene la medida "sin populares" para recibir a San Jorge

No se habilitarán las cabeceras del Martearena para el partido de mañana por la noche con el expreso, por la tercera fecha de la reválida.

La dirigencia de Juventud Antoniana mantendrá su postura -cuestionada por algunos que señalan que de esta manera “paga factura” el hincha común y no los violentos- de no vender entradas populares para los partidos del santo de local. Esta decisión fue tomada por la directiva antoniana mediante un comunicado tras los vergonzosos y cruentos enfrentamientos de las barras antagónicas en Tucumán, en el marco del partido de ida de Copa Argentina ante San Jorge, como una postura para intentar que las diferencias entre las facciones sigan trasladándose a las canchas y perjudicando a la institución.

Juventud volverá a enfrentar al expreso, esta vez por la tercera fecha de la fase reválida del Federal A, mañana a las 22, en el estadio Martearena, encuentro que contará con el arbitraje del chaqueño Guillermo González. Y para la ocasión, el titular antoniano, José “Pepe” Muratore, dejó en claro que se implementará mañana la misma metodología que frente a Sportivo Patria; es decir, se venderán solo entradas preferenciales y plateas y no se habilitarán las cabeceras norte y sur del mundialista.

En otro orden, pese a que el presente futbolístico del santo es óptimo -se halla invicto en lo que va del 2018 con cuatro victorias y un empate sumando reválida y Copa Argentina- en el plantel comienza a generarse cierto malestar por la deuda de haberes que la dirigencia mantiene con los futbolistas.

El DT Gustavo Módica pretende rotar algunas piezas, teniendo en cuenta la maratónica seguidilla de cuatro partidos que tendrá en tres días entre Federal A y Copa.

Carlos Medina y el goleador Gustavo Balvorín, quienes entrenaron esta semana en forma normal, integrarían por primera vez el banco de relevos mañana ante San Jorge, dos variantes que se suman a una base que está dando frutos.