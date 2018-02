Concejales de Cerrillos continúan inertes ante la problemática de los loteos irregulares

Pese a tratarse de una situación que lleva varios años, aún no existen datos certeros y acabados sobre los emprendimientos que están habilitados y cuales no.

El Concejo Deliberante de Cerrillos continúa sin tomar medidas de fondo respecto a los loteos irregulares. Daniela A., una joven interesada en adquirir un terreno en uno de los emprendimientos inmobiliarios del departamento contó que ante la incertidumbre de saber si se trata de un loteo en regla, para después no tener inconveniente con los servicios, se acercó al Concejo Deliberante en dos oportunidades, pero no había nadie. Luego, cuando logró contactarse con un edil, le dijo que no tenía información.

Tras asumir sus funciones en diciembre y comenzar a percibir desde esa fecha sus dietas, los ediles comienzan a trabajar oficialmente cerca de cinco meses después, por lo que muchos aprovechan ese lapso para tomar vacaciones y preparar así el año laboral, por lo que resulta difícil hallarlos en el recinto. Por otro lado, no existe información fehaciente sobre los emprendimientos inmobiliarios habilitados y los que no cuentan con los requisitos correspondientes. Tanto el Concejo Deliberante como la Municipalidad forman parte del circuito por el que debe circular, sine qua non, cualquier proyecto de este tipo.

Más allá de la información con la que debería contar el cuerpo de ediles y poner a disposición de la ciudadanía para ser consultada, la situación es mucho más delicada y excede las transacciones inmobiliarias. En algunas zonas del departamento están surgiendo serios inconvenientes a causa de la deforestación y las filtraciones de agua en suelos arcillosos, con venas de areniscas que son lavadas por las corrientes subterráneas formando verdaderos pozos cavernosos debajo de la superficie. Esto sin lugar a dudas, debería formar parte de los cuerpos de los estudios de impacto ambiental. La situación constituye un serio peligro para la integridad de las personas. Datos sobre los que deberían tomar nota los legisladores municipales cerrillanos.