¿Quién fue San Valentín y por qué se celebra el Día de los Enamorados?

María Belén Zannier

Cada 14 de Febrero es ya una costumbre que los enamorados a lo largo y ancho de todo el mundo celebren su día, en honor a San Valentín. Si bien se trata de una celebración propia de la cultura anglosajona, bastante desarrollada en Europa y Estados Unidos, con los años se extendió a todo el mundo, incluido nuestro país.

Flores, cenas, bombones y hasta encuentros apasionados forman parte de esta agenda festiva que busca resaltar el amor de pareja con salidas y obsequios. Lo cierto es que poco se sabe cómo, dónde y por qué se originó esta particular celebración.

Una fiesta pagana

El origen de esta festividad, que en un principio fue pagana, se remonta a la época del imperio romano. En base a varias leyendas, algunos especialistas sostienen que esta fecha tuvo su epicentro en las Fiestas Lupercales, que se hacían en honor a Lupercus, el protector de los pastores y sus rebaños, en la ciudad de Roma.

La fiesta marcaba el inicio de la primavera en el Hemisferio Norte y se hacía en honor a la fertilidad. Fue recién en el año 494, cuando el papa Gelasio I decidió reconvertirla en una festividad católica, como ya ocurrió con otras celebraciones paganas a partir del siglo V.

Para ello, era necesario contar con la figura de un santo al cual asociar dicha conmemoración. Y se escogió a Valentín.

En esa época era común en la literatura sobre santos mezclar vidas y leyendas. Los martirios de cada santo durante los primeros años del cristianismo se mezclaban los unos con los otros y era una práctica habitual agrupar las historias de varios mártires en la vida de un mismo santo. Así, se habla de diferentes santos bajo el nombre de Valentín.

Varios Valentines

Según la Enciclopedia Católica, el santo elegido fue uno de varios mártires ejecutados durante el imperio romano. Los más conocidos son dos: el primero fue un médico que se hizo sacerdote y fue martirizado en el año 270. Se trató de un obispo de la ciudad de Interamna, hoy Terni, en Italia. Los restos de su cuerpo se conservan en la basílica de la ciudad, cuya fiesta patronal se celebra el 14 de febrero justamente.

El segundo fue también otro obispo, en este caso de la ciudad de Recia, que vivió en el siglo V y fue enterrado en Mais, en el Tirol italiano.

Pero la historia más conocida es la del primero, la del médico romano que abrazó la fe cristiana y se ordenó sacerdote.

Un médico converso

Valentín Terni nació en Interamna, unos 100 km al norte de Roma, en el año 175. Fue ordenado por San Felicio de Foligno y consagrado obispo de Interamna por el Papa Víctor I.

Valentín vivió en Roma. En ese entonces, el imperio se encontraba al mando del emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios entre los jóvenes, porque consideraba que los solteros eran mejores soldados, ya que tenían menos ataduras.

Para el sacerdote este decreto era injusto, así que comenzó a celebrar en secreto los matrimonios de aquellos jóvenes que deseaban casarse.

Tiempo más tarde, Valentín fue encarcelado y el 14 de febrero del año 270 fue ejecutado por los romanos.

Un milagro

El llamado “padre de la historia inglesa”, San Beda el Venerable, relata que antes de ser decapitado, Valentín realizó un milagro, al regresarle la vista a la hija de su carcelero, llamado Asterius. Luego de ello, el soldado romano y toda su familia se convirtieron al cristianismo.

Son varias las historias que se sucedieron desde entonces. En algunas se habla de que, como agradecimiento, la hija de Asterius plantó un almendro sobre su tumba; otras cuentan de la carta que le escribió Valentín antes de morir y que firmó como “Tu Valentín”, lo que habría originado la tradición de intercambiar cartas, notas y postales.

En el calendario oficial

Lo cierto es que en el año 494 la fiesta de San Valentín fue incluida en el calendario litúrgico por el Papa Gelasio I. La Iglesia Católica celebró esta fecha en los siguientes 15 siglos.

No obstante, en 1969, bajo el pontificado de Pablo IV y después del Concilio Vaticano II, la fecha fue eliminada del calendario Pero el festejo ya había echado raíces.

Un gran negocio

En el siglo XX, esta fecha se convirtió en un gran negocio comercial, luego de que la Revolución Industrial permitiese la producción en cadena de tarjetas para San Valentín, a los que se agregaron más tarde regalos varios, cenas y demás costumbres entre los enamorados para celebrar este día.

En la literatura

Se cree que la conexión entre San Valentín y el amor romántico surgió en el siglo XIV, cuando el célebre escritor Geoffrey Chaucer, autor de “Los Cuentos de Canterbury”, relacionó en sus poemas la festividad de San Valentín con el amor cortés. Desde entonces, se fue estableciendo en Europa un fuerte vínculo entre distintas celebraciones del amor cortés con el 14 de Febrero, lo que se vio reflejado en la literatura.

¿Y San Antonio?

Si bien San Valentín es relacionado con el amor, en la grey católica hay otro santo que también es considerado, especialmente en América Latina, patrono del Amor: San Antonio de Padua. Nació en Portugal en 1195 y falleció en la ciudad de Padua (Italia) en 1231. Su festividad es el 13 de junio

¿Quién no escuchó decir alguna vez a las abuelas que había que poner al santo de cabeza para conseguir novio? De hecho, la Iglesia no avala esta práctica, a la que considera supersticiosa. Oficialmente, San Antonio es patrono de los pobres, los viajeros, los albañiles, los panaderos y los papeleros. Pero el credo popular lo invistió con el título de “santo casamentero”. Es así que, según la tradición, se le suele pedir su intercesión para que las personas solteras puedan encontrar una buena pareja. También para encontrar objetos perdidos.

Lo cierto es que hace veinte años en Argentina no se celebraba el Día de San Valentín. El festejo de los enamorados era algo que solo se veía en algunas películas. No obstante, con el tiempo y Hollywood mediante, hoy los regalos, las tarjetas y las cenas románticas están a la orden del día en lugares tan lejanos como China, Japón y Taiwán, entre otros. Y hoy son cada vez más los argentinos que se suman a esta celebración.