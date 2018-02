La revolución de los solteros el Día de los Enamorados

María de los Ángeles Rojas

El Día de San Valentín no es privativo para parejas, de hecho, en muchos países se invita a celebrar el amor.

En Salta los solteros también hacen planes, sobre todo las mujeres. Muchas de ellas se citan en finas confiterías o asisten a cenar en patota, con película en el cine o compras en el shopping de por medio. Otras aprovechan las promociones de los dos por uno en SPA. Algunas incluso salen a bailar con la consigna de cambiar de entorno y estar abiertas a conocer gente. Un último grupo, más intimista, elige cenar en alguna casa, ver videos o cantar karaoke y recordar la época de los pijama party.

La comediante Graciela Quipildor ofrecerá mañana, a las 22.30, en Humprhey’s (Pueyrredón 480) un show de stand up exclusivo para solos. “A muchos solos en San Valentín les pinta el bajón. No sé por qué el 14 de febrero nos sentimos mal porque no tenemos novio si el 14 de enero tampoco lo teníamos, ni el 14 de diciembre, ni el 14 de noviembre, ni el 14 de febrero del año pasado... Hasta ayer en carnaval todos cantábamos: ‘¡Soy soltero y hago lo que quiero!’, y hoy el que está en pareja nos canta: ‘¡Soy casado y duermo acompañado!’. Y nos ganó, hoy nos ganó. Porque hoy es el único día del año en que nuestra amiga puede exhibir a su novio feo, gordo, de panza peluda, como un trofeo. El lunes vuelve todo a la normalidad y ese tipo no vale nada”, bromeó en diálogo con El Tribuno. Luego analizó que el impacto emocional depende del día en que caiga la urticante fecha, más difícil de soslayar si se trata de un viernes, sábado o domingo. “Hay que alejarse lo más que se pueda de esta cosa azucarada y llena de corazoncitos. Es el Día de los Enamorados, pero el comercio lo ha vuelto la ‘semana’ de los enamorados, el ‘mes’ de los enamorados y vos decís: ‘¡Pará, loco, es un solo día!’”, señaló.

Además, advirtió que el bombardeo de vidrieras plagadas de peluches y globos en forma de corazón es propicio para el “‘Me encantaría estar con alguien’, ‘Todos están en pareja menos yo’, aunque no es un tipo de crisis que tenga el solo todo el tiempo”.

Aseguró que muchos se juntan a cenar, porque no es una jornada para ir solos a ningún restaurante. “Se va con amigos y se habla de mil cosas, de lo bien o mal que estamos, entre solos. Nos contenemos y generalmente empezamos a hablar del que ese año no está porque se puso en pareja. A ese que desapareció le sacamos el cuero, si no nos gusta el novio o la novia, que como están todo el día juntos ya lo vamos a tener de vuelta por acá, que ojalá que esta vez le dure...”, comentó entre risas. Hasta le vio una arista lógica de oportunidad a la fecha. “Si somos muchos los solos a los que nos gustaría estar acompañados, ese sería un día ideal para salir a la calle y conocer más gente. Los hombres, que son los más vivos de la tierra, saben que si hay un lugar ideal para levantar es en una sala llena de mujeres vulnerables y sin novio el Día de los Enamorados. Vayan a un bar y miren a los grupos de chicas cenando. A la que se sentó al lado de la panera es a la que peor le pegó el día”, bromeó.

Sin embargo, estimó que la protección para los corazones con cicatrices debe redoblarse esa jornada. “Esta noche hay que designar un amigo responsable, un tutor sobrio, criterioso, que les quite los celulares si tipo 4 de la mañana agarran el celular para mandar un ‘Te extraño’ al ex. Y fírmenle el poder legal de tirarles el celular al inodoro, o amputarles el brazo si es necesario”, continuó.

Capítulo aparte merecen los regalos de San Valentín. “El solo se regala cosas todo el tiempo y está feliz de poder usar esa plata para lo que quiera porque no tiene responsabilidades con nadie. Hoy no se regala nada, pero aprovecha las promociones y se va con algún amigo o amiga”, destacó.

Para la actriz y comediante Alicia Dastres, autora de “Tengo más de 30 y no estoy casada”, el Día de San Valentín desembarca en la mente de los solos días previos a la fecha. “Primero está planeando cómo lo va a vivir y se muestra superado, le da lo mismo y dice que es un día cualquiera. A partir de ese momento empieza a desear estar con alguien, aunque hacia afuera se muestre superado, tomando un poco de libro de autoayuda eso de enamorarse de sí mismo”, destacó.

También realzó las redes sociales como una vidriera difícil de digerir; aunque del mismo modo es un caldero de oportunidades. “En Facebook están todos en la vida en modo ‘amor de pareja’ y eso sensibiliza. Pero si estás en Tinder o en Badoo también tendés la red a ver si concretás una cita y conocés a alguien el Día de los Enamorados”, finalizó.