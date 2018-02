La fiscalía española pidió una dura sanción para Leo Ponzio

La fiscalía solicitará dos años de prisión y seis de inhabilitación para jugar por el presunto arreglo de partido en Zaragoza-Leganés en el cual estuvo presente Leonardo Ponzio.

Según publicó el diario Marca de España, la solicitud es para todos los participantes de ese encuentro, válido por la temporada 2010/2011, que terminó siendo clave para que el conjunto donde también jugaban Leonardo Franco y Nicolás Bertolo evitara el descenso.

Tanto Ponzio como los otros futbolistas argentinos no corren riesgo de ir presos, ya que en España todo fallo de dos años o menos es excarcelable, aunque una dura inhabilitación puede terminar con la carrera de los jugadores.

La fiscalía solicitó que no pueden jugar en ninguna parte del mundo, aunque la Justicia española sólo puede decidir que ese castigo sea en su país.

Sin embargo, si la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) solicita ante FIFA que se amplíe el castigo a todo el planeta, la máxima autoridad del fútbol será la que tenga la última palabra.

En caso que la RFEF no pida nada, la propia FIFA puede actuar de oficio tal como lo hiciera con el propio Lionel Messi cuando insultó a un juez de línea brasileño en un Argentina-Chile por Eliminatorias.