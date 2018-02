Juan Pablo Mamaní: “Espero que el viernes termine festejando”

Se viene un duelo atrapante entre San Antonio y Villa Primavera por la cuarta fecha de la zona 6 del Federal C y un jugador que actualmente viste los colores de Primavera, y que también defendió los de la villa, palpita lo que será este catalogado clásico de villas.

El capitán del gallo, Juan Pablo Mamaní, remarcó que la derrota de San Antonio en la fecha pasada fue importante para las aspiraciones de todos los equipos en la zona. “Por el resultado entre San Antonio y Massalín, se puso linda la zona y creo que ahora es un partido para los dos, nos jugamos muchas cosas, el que pierda se complica”, sostuvo Mamaní, quien además remarcó: “Este es el partido bisagra, el que pierde se complica y el que gana tiene un pie adentro de la clasificación. Seguro será un partido duro, los dos ya nos conocemos”.

Justamente, San Antonio y Primavera se enfrentaron en la primera fecha con victoria para los dirigidos por Martín Martos pero para Mamaní el encuentro de mañana será distinto. “Creo que cometimos errores infantiles en el primer partido y por eso lo perdimos. Nosotros llegamos mucho y no pudimos hacer los goles”, dijo.

Mamaní supo vestir los colores de San Antonio y, sin lugar a dudas, será un partido especial para él. “Tengo lindos recuerdos en San Antonio, salí campeón, hice bien las cosas y la gente me trató bien. Hoy me toca defender los colores de Primavera y tengo que dejar vida. Espero que el viernes lo termine festejando, lo podemos ganar al partido porque quedó esa espina del primer partido. Todos dan de candidato a San Antonio, y esa vez no merecíamos perder”, señaló.

El Gigante del Norte albergará a dos hinchadas numerosas y para Mamaní eso será importante: “Siempre motiva la gente, son partidos a cancha llena donde lo vivís dentro de la cancha. Hoy en día en el Federal A y B no va mucha gente. Esta clase de partidos lleva y se hizo un clásico y seguro que la gente de Primavera copará”.