Juventud quiere seguir dulce ante San Jorge, en el arranque de una "maratón"

El santo enfrenta esta noche al expreso tucumano, a las 22, en el Martearena, esta vez por la tercera fecha de la reválida, como parte de la seguidilla de cuatro partidos que tendrá el antoniano en once días.

Juventud Antoniana no quiere descuidar ni ceder ventajas en ningún flanco, desea ir por todo lo que le toca jugar, quiere seguir dulce y no se desenfoca en ninguno de los dos frentes que tiene abiertos; la fase reválida del torneo Federal A y la Copa Argentina.

Es por eso que el santo procurará mantener su racha ganadora cuando reciba esta noche a San Jorge, desde las 22, en el estadio Padre Martearena, con el arbitraje del chaqueño Guillermo González y por la tercera fecha del certamen de la tercera categoría del fútbol argentino, que hoy se disputará en forma íntegra teniendo en cuenta que dentro de 72 horas se pondrá en acción la cuarta, de acuerdo a un fixture que contará con calendarios apretados hasta el final, ya que esta ronda de perdedores debe finalizar sí o sí el 25 de marzo, en el año del Mundial.

El cronograma de partidos será ajustado para todos, pero más aún para Juventud, que a partir de esta noche deberá hacerle frente a una auténtica “maratón” de cuatro partidos en tan solo once días, porque que volverá a recibir al expreso verde en el mismo escenario dentro de seis días, pero por la revancha de la segunda fase eliminatoria regional de Copa Argentina. Sin embargo, tres días antes, el antoniano recibirá a Mandiyú en el escenario mundialista, por la cuarta fecha de la reválida. Y el 25 del corriente, el elenco salteño deberá trasladarse a la localidad jujeña de Palpalá para visitar a Altos Hornos Zapla.

El desafío del santo será hacerle frente a esa seguidilla con la misma solvencia que viene demostrando desde que arrancó el año. Hoy tendrá en frente a un cúmulo de voluntades que llegarán dispuestas a cobrar muy caro la derrota, teniendo en cuenta que los tucumanos se hallan últimos en la Zona D junto a Guaraní Antonio Franco, cosechando solo una unidad de seis disputadas. Además, se trata de un contrincante que los dirigidos por Gustavo Módica “se aburrirán” de enfrentar (ya disputaron la ida copera y aún restan tres choques más entre ambos en el próximo mes y medio).

El DT repetirá por tercera vez consecutiva en el campeonato una formación que ya sale de memoria, luego de aquella rotación que realizó ante este mismo rival en la reanudación del partido de ida de Copa, dándoles confianza a los juveniles y a los relevos que lograron acoplarse al titular, ingresando desde el banco con buenos niveles individuales, como es el caso de Claudio Acosta.



Otra vez con cabeceras vacías

El estadio Martearena lucirá nuevamente un tanto opaco y deslucido, como sucedió en el debut del santo en la reválida con Guaraní Antonio Franco. Principalmente por culpa de los violentos y la bisagra generada en el enfrentamiento de barras en Tucumán, pero también por una medida tomada -discutida, por algunos- por la dirigencia como una manera de ir alejando a los radicalizados de las tribunas, los directivos antonianos resolvieron mantener para esta noche la medida preventiva de no habilitar las tribunas populares norte y sur, por lo que solo se venderán y se ocuparán los sectores preferenciales y plateas. La dirigencia puso a la venta ayer por la tarde las localidades para el público en general, que continuará hoy, de 9 a 20, en la secretaría del club de Lerma y San Luis.

Los precios son los siguientes: preferencial $100, damas y jubilados $60; platea $140, damas y jubilados $100; menores $50 (en cualquier sector).

Un regreso esperado

Gustavo Balvorín volvió a concentrar en Juventud e integrará el banco de relevos por primera vez en el año, tras superar una tediosa lesión. De igual modo, volverá a ser una alternativa Carlos Medina, otro restablecido y con experiencia. Además, conformarán el banco: Mulieri, Juan Paz (por primera vez), Claudio Acosta, Lucas Espíndola y Yony Angulo.



las formaciones

JUVENTUD SAN JORGE

D. Pave N. Carrizo

A. Bellone R. Alderete

J.P. Antunes F. Pereyra

J.P. Cárdenas F. Zambrano

G. Menéndez A. Jiménez

J. Marín C. Montiglio

J. Iturrieta A. Pérez

L. Acosta J. Zambrana

C. More A. Almada

G. Ibáñez J. Morales

L. Zárate G. Ontivero

DT: G. Módica DT: H. Corbalán

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Guillermo González (Resistencia)

Hora de inicio: 22