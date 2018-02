Tras denunciar a su hermano por violencia de género, Vicky Garay habló de Pampita

Vicky Garay reiteró en Intrusos la acusación que viene sosteniendo en estas últimas horas contra Guillermo Ardohain.

Quien fuera su novio en los últimos tres años (comenzaron a salir cuando ella tenía 16) la habría golpeado en la noche del viernes 9 de febrero, además de ejercer violencia verbal. Y no habría sido la primera vez.

Con la marca de un golpe en su pómulo izquierdo, Garay relató los pormenores de su vínculo con el hermano menor de Carolina Pampita Ardohain. “Hubo peleas donde me dejó sangrando la boca‘, dijo, y contó que llegó a proponerle que inicien una terapia de pareja. El maltrato no habría cesado hasta que derivó en el violento episodio que habría ocurrido el viernes, en el auto de Guillermo.

¿Y Pampita?

Ahora bien, ¿cuál era el vínculo que Vicky tenía con Pampita?, quiso saber Jorge Rial. “Con Carolina teníamos una relación mínima. Tuvimos nuestras diferencias: no nos llevábamos bien -reconoció Garay-. Parece que... ¿viste cuando no congenías con una persona? Se ve que yo no le caía bien. Ella me dijo que fue porque no nos llegamos a conocer más. Tuvimos una diferencia muy fuerte.

No obstante, evitó cualquier reproche hacia la ex jurado del Bailando por los traumáticos episodios que habría vivido con su hermano. “No la ataco como diciendo: ‘No me mandó un mensaje’”. Y destacó que Juan Pico Mónaco, actual pareja de Pampita, puso en duda sus acusaciones contra Guillermo. “(Pero) lo entiendo porque es su familia”, dijo, aclarando de inmediato que las supuestas agresiones de su ex novio nunca se dieron frente a testigos: “La hermana (por Pampita) y la familia de él nunca se enteraron”.