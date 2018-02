A los 81 años sigue siendo un agresor temible para su esposa de 77

"Tenemos temor de que la jueza Noemí Liliana Valdez levante la exclusión del hogar y que este hombre vuelva a la vivienda donde está mi tía, a la que hizo víctima de su violencia". Las palabras de Jorge Norberto Rojas suenan repletas de alarma por la larga historia que vive su tía de 77 años, víctima de su esposo de 81.

"Yo fui criado por mi tía desde mis cuatro años; ella no tiene hijos y por eso salgo en su defensa", argumentó.

Rojas contó que su tía Victoria Estela Ayub se casó en segundas nupcias en 2008 con Mario Monserrat y que desde hace unos seis años el hombre la somete a violencia física y psicológica.

La primera denuncia que Rojas radicó fue el viernes 26 de agosto de 2016 en la Oficina de Violencia Familiar, donde dejó constancia de la violenta historia silenciada durante años por la víctima.

Como primer episodio, en esa denuncia, Rojas dijo: "Un día de 2012 me llamó una vecina a la madrugada y cuando fui las encontré en las escaleras de ingreso al domicilio, mi tía había salido luego de una discusión por temor a que la golpee".

También relató que en otra oportunidad recibió una llamada de Monserrat porque la mujer estaba "encerrada en su cuarto con llave". "Cuando escuchó que (yo) estaba ahí salió y me contó que discutió con Mario. Como él se puso como loco, gritándole con actitudes amenazantes, ella se encerró". Ese 26 de agosto, acusó al esposo de su tía de maltrato por lo sucedido tres días antes: su tía había sido operada de la cadera. "Pero no recibía el tratamiento de rehabilitación ni los remedios indicados por el médico porque Mario no hacía autorizar las órdenes médicas pertinentes", contó.

Cuando la mujer le dijo que no tomaba los remedios ni hacía fisioterapia, el esposo la "increpó diciéndole que "siempre le hacía quedar mal', ella temblaba, lloraba, puesto que él hacía ademanes con sus manos frente al rostro de ella", según la denuncia de Rojas.

Ese vez, Rojas pidió la exclusión del hogar y restricción de acercamiento para Monserrat, y un examen psicofísico de su tía para mostrar su estado.

El 31 de agosto de 2016 hizo una denuncia similar en la Policía, pero allí dejó sentado su convicción: "La vida de mi tía está en peligro".

En una presentación ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género 1, a cargo de Noemí Liliana Valdez, propuso, además, asumir el cuidado de su tía Victoria Estela, contratar a una enfermera y personal doméstico.

"Le hicieron el examen a mi tía y la psicóloga de la OVIF informó que ella está entrampada en una situación de violencia familiar desde hace tres o cuatro años, situación de la que no puede salir. Con ese informe, la jueza Valdez lo tendría que haber sacado de la casa, pero no lo hizo. Al contrario, envió a otra psicóloga de la Secretaría de Asuntos de Mayores, que nada tiene que ver con violencia intrafamiliar, y esa profesional le hizo un examen con Monserrat presente. Imagínese que ella estaba al frente de su victimario, no pudo decir nada, y la psicóloga puso que estaba todo bien", relató.

Rojas se quejó de que tampoco la magistrada ordenó entrevistar a los vecinos. "Ellos conocen lo que vive mi tía", dijo.

Desencadenante

Los hechos de violencia siguieron, pero el 13 de noviembre de 2017 fue decisivo. Ese día, Rojas y otra tía, Teresa Yolanda Ayub, denunciaron graves amenazas.

"Vine de Buenos Aires porque mi hermana me llamó", indicó Teresa, y siguió: "Mi hermana me contó que él le hace poner las manos en la mesa y le pega con una regla. El jueves se puso a hacer demostraciones delante mío y de mi hermana diciendo que él sabe artes marciales y agarró un cuchillo sierrita y le acercaba cerca del cuello, del cuerpo, diciendo cómo le haría a alguien que lo provoque. Lo hace para aterrorizarla, así la tiene con los nervios mal".

Con esa última denuncia, la jueza interina Claudia Gemes dictó la exclusión de Monserrat el 14 de noviembre.

A tres meses de aquella decisión y con el año judicial en marcha, "temo que la jueza Valdez decida levantar la exclusión", dijo Rojas. "Si esto sucede hago responsable a la jueza por cualquier daño que pudiera sufrir mi tía", afirmó.

Un inmueble, el motivo

Para Jorge Norberto Rojas, el objetivo de Mario Monserrat y sus dos hijas al agredir a su tía Victoria Estela Ayub “es quedarse con el departamento en el que están viviendo, que era de mi tía y ella le cedió la mitad a él cuando se casaron”. El matrimonio vive en la calle Urquiza al 100.

“Acá hay una intención de matar a mi tía para quedarse con el departamento y cuentan con el aval del juzgado, que trabaja para allanarle el camino”, aseguró.