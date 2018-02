No tienen agua potable y están aislados en la Quebrada de lToro

Alrededor de 250 personas, entre niños, adultos y ancianos, están aisladas y sin agua potable en la zona de El Toro, distante a unos 140 kilómetros de Salta capital y sin caminos alternativos para llegar a este paraje. Las lluvias han desmembrado el camino de la ruta provincial 127 que comunica La Cuevas, sobre la ruta nacional 51 hacia El Toro y El Palomar. La gente está comenzando a padecer disentería gástrica a causa de la turbiedad y contaminación de las vertientes de aguas, único recurso al alcance de las familias para subsistir junto a sus animales.

Los techos de paja y barro sucumbieron ante la violencia de las lluvias inusitadas en esta región por su ferocidad. El daño es significativo. El camino pedregoso y trabajoso para llegar a estas latitudes se estropea por trechos. Apenas se puede pasar con camioneta o camión, y al rato el agua desbocada de las cumbres lo vuelven a romper.

Para colmo, no hay agentes sanitarios en visita semanal. El aislamiento es total. Desde lo estructural hasta los sanitario. El Comité de Emergencia Municipal, integrado por las fuerza vivas de Campo Quijano, salió en auxilio de estas familias, pero el agua no alcanzó para proveer a tanta gente desesperada.

"Llevamos alrededor de 200 litros, pero no alcanza. La gente no tiene agua para beber. Sus casitas de barro están apenas aguantando la embestida de las lluvias y el viento. El frío cala hondo. Algunos de estos vecinos están muy asustados. Nadie los ha socorrido en estas semanas de tormentas", cuenta la desgracia Manolo Copa, integrante de la Cooperativa Teki Masi y del consejo originario de Tastil.

Los vehículos llegaron con bidones de agua luego de sortear el camino que los lleva a la zona de El Toro. A metros del caserío está la escuelita de montaña Severo de Zequeira, ex N§ 864. El tanque de reserva para el establecimiento está lleno de barro. Por ahora no está en funcionamiento, pero dentro de pocas semanas comenzará el período lectivo. En estas condiciones la escuelita no podrá funcionar.

Comité de Emergencia

Copa explicó a El Tribuno que este jueves el Comité de Emergencia Municipal se reunirá en la iglesia Santiago Apóstol para diagramar una campaña solidaria que permita de manera urgente recolectar agua y plástico como imperiosa necesidad de los habitantes de El Toro. “Necesitan mucha agua potable y también plástico para sus techos. Es lo que se puede hacer por lo pronto. Seguramente tendremos apoyo de todas las autoridades para llegar con todos estos elementos en los próximos días”.

Con respecto a la situación sanitaria, Copa mencionó que el hospital de San Antonio de los Cobres envía un agente sanitario por semana, pero que no está yendo desde hace un tiempo. “La gente se está enfermando con el agua que saca de los pozos. No está apta para el consumo”.