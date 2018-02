Daom y Vélez pegaron primero en los cruces de ayer

En la jornada de ayer se disputaron los primeros cruces finales en la Summer Cup de béisbol que se disputa en Popeye, con los conjuntos de Buenos Aires como los grandes ganadores de la jornada.

Daom venció 4 a 3 a Cachorros y dio un importante paso rumbo al título, mientras que Vélez Sarsfield derrotó a Dolphins por 6 a 4.

El partido inicial de la quinta jornada en el campeonato que organizan los espinacas fue de ida y vuelta desde que comenzó a disputarse. Por el lado del tricolor de la zona sur, nuevamente fue al montículo Ezequiel Cufré, quien jamás se bajó y cumplió una buena labor.

Cachorros comenzó ganando con la primera anotación de Franco Arce, pero llegó la réplica del conjunto del Bajo Flores y pudo darlo vuelta, 2 a 1.

El tricolor no se desesperó y en una jugada de ajedrez pasó nuevamente al frente. Es que cuando aún estaba abajo en el marcador, el entrenador Ramiro Schiavoni sacó a Arce, que había llegado a primera base y aprovechó la velocidad de Ezequiel Hurtado en su lugar.

El cambio fue atinado, porque el ingresante fue atleta (obtuvo un tercer puesto en la posta 4x100 del Argentino disputado en Chaco y récord sub-23 en La Rioja) y enseguida dio sus frutos. Pudo llegar a segunda base, robó a tercera, para finalmente llegar a home.

Su tramo final a la anotación hizo que de la desesperación, uno de los peloteros de Daom tire mal y la bocha termine lejos, dando lugar también a la carrera de Guillermo Gardel.

Hasta el sexto inning Cachorros se mantuvo al frente, pero los bonaerenses tuvieron un gran cierre y lograron imponerse por un 4 a 3 final.

Cabe recordar que Daom fue el conjunto líder de la zona B y llegó a este duelo con ventaja deportiva, por lo que ya tiene un pie en la final. Cachorros, el único representante salteño que sigue en camino, quedó segundo en la zona A y aún tiene una mínima chance de acceder al encuentro decisivo.

En el segundo y último partido del día, Dolphins y Vélez protagonizaron otro buen duelo beisbolístico, donde los cordobeses llegaban como los candidatos tras ganar la zona A.

Sin embargo el fortín (segundo en el grupo B), fue contundente y se llevó por delante al equipo de La Docta, desde el inning inicial y ganó 6 a 4.

Los juegos de hoy

El segundo día de los cruces se llevarán a cabo hoy, cuando se definan los que accederán a la final.

A las 13, Cachorros pondrá todas sus fichas ante Vélez Sarsfield, mientras que a las 19, Daom se medirá con Dolphins.

Los equipos no clasificados como Popeye Bordó, Popeye Negro, Atléticos y Júpiter, disputan la ronda consuelo de la competencia. Cabe recordar que los espinacas bordó son los bicampeones actuales y no podrán defender el título.

El partido por el título, en tanto, se llevará a cabo, siempre en Popeye, el sábado a partir de las 13.