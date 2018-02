Para el Papa, Hebe de Bonafini es calumniada y le brindó su apoyo

El 1° de febrero Hebe de Bonafini reveló en una de las habituales rondas de las Madres de Plaza de Mayo que el papa Francisco le había enviado una carta de respaldo.

Este jueves, la Asociación que preside la referente de los Derechos Humanos difundió el texto de la misiva, donde el Pontífice reza por la salud de Bonafini y le pide que no le tenga miedo a las calumnias. "Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias", escribió el Santo Padre.

Este no es el primer gesto de respaldo del Obispo de Roma a Hebe. Luego de años de críticas y distanciamientos, Francisco recibió a la titular de Madres en mayo de 2016, quien viajó acompañada por la esposa del ex funcionario Guillermo Moreno, la contadora Marta Cascales.

La carta completa:

Sra. Hebe de Bonafini

Buenos Aires

Querida Hebe:

Muchas gracias por tu carta que me llegó por medio de Juan. Rezo por vos y por las Madres. Y pido al Señor te conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente.

No hay que tener miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio "dibujado" con calumnias. La calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja.

Por favor, no te olvides de rezar por mí. Saludos a las Madres.

Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente,

Francisco.