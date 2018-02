Alfonsín dijo que “estaría en la marcha” de camioneros si no integrara Cambiemos

El ex diputado nacional por el radicalismo bonaerense Ricardo Alfonsín dijo hoy que “entiende” las razones de la movilización de Camioneros convocada para el 21 de febrero, al admitir que “si estuviera en el mundo del trabajo y no estuviera en Cambiemos" participaría de la marcha.

“Si yo estuviera en el mundo del trabajo y no fuera político, no fuera radical y no estuviera en Cambiemos, estaría en la marcha” convocada por Hugo Moyano para el próximo miércoles, declaró a FM La Patriada.

No obstante, Alfonsín aclaró que no puede decir que apoya la movilización contra la política económica del Gobierno nacional, al considerar que “lo ideal sería trabajar para encontrar consensos, pero la entiendo perfectamente”.

Opinó que “existen razones para manifestarse como que en el país hay un 30 por ciento de pobres, un 10 por ciento de desempleo, jubilaciones que no alcanzan para cubrir la canasta básica y que se les dice a los trabajadores que deben reducir sus salarios aceptando un 9 por ciento de aumento”.

"Hay muchas diferencias con el PRO y me sorprende que la UCR las calle", afirmó el hijo del ex presidente Raúl Alfonsín al cuestionar la postura del radicalismo dentro del frente Cambiemos.

El ex diputado nacional aseguró que “nunca la UCR fue tan acrítica, ahora que forma parte de un frente en el que se reúne con fuerzas que piensan distinto, actúan como si el PRO fuera la UCR o como si entre ambos no hubiera diferencias".