Tartagal sin agua potable hace 20 días: "No hay un ámbito de violencia pero puede generarse"

La situación en el norte de Salta comienza a tener un límite y ya temen explosiones sociales considerando que el 75 por ciento de los vecinos de Tartagal no cuenta con el servicio de agua y en estos días también sufrieron cortes diversos de electricidad. Así lo afirmó Rolando Álvarez, director de Defensa Civil de Tartagal, en comunicación con la señal nacional TN. "No hay un ámbito de violencia pero puede generarse. Hubo marchas que hoy terminaron en Aguas del Norte y habrá otras", expresó.

Porque, si bien las circunstancias coinciden con las inundaciones del río Pilcomayo, que obligaron a miles de personas a evacuarse en ciudades del norte, los problemas del agua en el departamento San Martín tienen larga data. En este mes ya llevan al menos veinte días con problemas en el servicio de agua potable y desde la empresa habían afirmado que el corte se estimaba hasta la tarde de ayer. Sin embargo, hoy continuó y en un nuevo comunicado Aguas del Norte informó que sería hasta esta tarde que todavía se trabajaba en la rotura de un caño.

TODO EL DÍA SI AGUA, SIN UNA GOTA QUE SALGA DE LA CANILLA. NO PODEMOS MÁS SEGUIR ASÍ. CHE DESPIERTEN Y HAGAMOS ALGO PUE



"El 75 por ciento de los vecinos está sin agua potable. El malestar crece segundo a segundo y los vecinos se sienten olvidados. Es muy difícil entender que para mucha gente esta parte del país no existe", expresó Álvarez en la entrevista en la que también reclamó inversiones.

La paradoja es que los problemas aumentan con las lluvias y el fin de semana largo las tormentas alcanzaron los casi 130 milímetros. Estos días si bien se calmó ya esperan nuevas precipitaciones para el fin de semana.

Y eso no es todo, también hay cortes intermitentes de electricidad. Ello llevó a marchas en días pasados, hoy y nuevas convocatorias que, aunque no masivas, el reclamo y la necesidad son los mismos.

Deberían considerar no cobrar los días en que no prestaron el servicio y revisar la facturación de algunos barrios en los cuales no brindan agua como corresponde en todo el año....por ejemplo barrio 206 viviendas de tartagal!