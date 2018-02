La historia de la campeona del Pasapalabra: hincha de Racing, tanguera y editora literaria

Tarde histórica en Pasapalabra: Martina Barraza, de tan solo 22 años, superó el desafío de El Rosco y logró hacerse con el gran premio del programa: 1.340.000 pesos. Ahora, el día después de haber demostrado que tiene un amplio uso del vocabulario, Martina cuenta su historia, en el noticiero conducido por Sergio Lapegüe (TN).

¿Cómo sabe tantas palabras? Gracias a su trabajo como editora de textos: “Trabajo como editora, creo que me ayudó la profesión; en estos años, adquirí un montón de vocabulario que creo que me ayudó en el juego”.

Luego, Martina relató de quién fue la idea de que se anotara en el programa: “No se me ocurrió a mí, fue a mi hermano, que me molestó para que me anotara y se sumó papá, su mujer, mi mamá... Pensé que, como se anotaba mucha gente, no me iban a llamar y me equivoqué, me llamaron”.

Ahora bien, el momento en el que pudo adivinar la última palabra, estuvo sobrecargado de nervios y emoción: “Cuando me iban saliendo las palabras, una a atrás de otra, me pareció muy raro; y cuando me salió la última ¡casi me muero! En los diez programas que estuve, nunca me puse tan nerviosa como en esos diez últimos segundos. Cuando vi la palabra escrita ahí, dije: ‘Me la tatúo, me la tengo que tatuar’”.

El después

“Todavía no entiendo nada. El teléfono no para de sonar y recibí mucha buena onda en las redes sociales”, cuenta, todavía exultante, la joven ganadora que en medio del programa no pudo ocultar su amor futbolero: “¡Aguante Racing, es todo lo que puedo decir!”, gritó al aire a modo de festejo, sin olvidar de su pasión futbolera.

“El primer día completé 23 palabras, sólo me quedaron ‘conciencia’ y ‘tentativa’. En el segundo tuve 24 y me quedó ‘atalaya’, que no la saqué, y después siempre me faltaron cinco para el peso”, recordó al diario El País la joven que en 2016 se recibió de licenciada en Edición en la Universidad de Buenos Aires y un año más tarde ya trabajaba para una prestigiosa editorial. “Todos me ayudaron. Mis jefes me dejaban salir más temprano por los horarios de grabación y en el canal se vivió un ambiente muy bueno donde me tiraron mucha energía. Me fui haciendo amigos de todos, la producción, los técnicos, el control y el director. Estaban todos muy felices porque gané”.

La joven nació en Villa Celina, un barrio de casas bajas y habitado por trabajadores y fue su hermano Julián, de 18 años, quien le convenció a participar. “Yo creo que la profesión me ayudó a ganar, porque estoy todo el día rodeada de textos. Mi preparación fue ver programas anteriores, porque no podes aprender vocabulario en diez días”, afirmó. Con el dinero ayudará a pagar algunas deudas familiares, tal como pasó hace más de una década, cuando también ganó en un programa de entretenimientos llamado Mini Pulsaciones, aunque en ese momento el botín fueron un puñado de electrodomésticos, porque era menor de edad. Esta vez embolsa 1.340.000 pesos (67.000 dólares) aunque parte de ese dinero se irá en un sinfín de asados de celebración que familia y amigos se apuran en organizar.

El momento ganador:

Hace dos semanas, Martina Barraza quedó solamente a una palabra de ganar El Rosco, pero los nervios la traicionaron y no pudo llevarse el gran premio de Pasapalabra. Más allá de ese tropezón, la editora de 22 años ganó 10 programas en fila y este miércoles finalmente tuvo revancha.

La campeona alcanzó 24 respuestas correctas y para llevarse el premio de $1.340.000 tenía que acertar una palabra que contenía zeta y cuya definición era: “Propenso a concebir sospechas o a tener desconfianza”. Después de decir “pasapalabra”, la joven de Villa Celina creyó saber cuál era la respuesta. Por eso, cuando Iván de Pineda le repitió la definición, ella, sin dudas, dijo “suspicaz”.

“¡Sííí! Hacía mucho que estábamos esperando esto, es increíble”, la felicitó el conductor. “Aguante Racing, es todo lo que puedo decir. Tenía miedo de que la última no fuera”, alcanzó a decir, totalmente emocionada, Martina. “Esta es la segunda vez que se llevan El Rosco”, concluyó Iván, quien luego abrazó a la pequeña gran campeona.