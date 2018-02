Su problema hormonal no le permitirá al lateral-volante salteño viajar a Villa Ramallo esta noche. Raúl Poclaba saldrá del equipo por bajo rendimiento.

Preocupación por Chaves, que no se subirá al micro en Gimnasia, que irá con tres cambios

Finalmente, Ivo Chaves no será de la partida el domingo en Gimnasia y Tiro y ni siquiera será parte del viaje de esta noche del plantel a Villa Ramallo, donde el albo visitará a Defensores de Belgrano, el domingo.

El albo perderá como alternativa a uno de los valores de mayor jerarquía, necesario para estos momentos críticos, de encontrarse en plenitud. Ivo no evidenció signos positivos en su recuperación por el problema hormonal que lo viene aquejando desde hace un tiempo, por el cual viene siendo sometido a tratamiento. Y el cuerpo técnico eligió preservarlo, por lo que no será parte de la delegación. Por otra parte, serán tres los cambios para enfrentar al granate: el juvenil Agustín o Herrera o Nicolás Issa relevarán al suspendido Jonathan Hereñú; mientras que Jonathan Medina volverá al lateral izquierdo tras cumplir su sanción y Pablo Agüero suplirá en el mediocampo a Raúl Poclaba, de bajo rendimiento ante el ferroviario santiagueño.