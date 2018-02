Ramón "Turco" Apaza: “Es una final para mí”

Es el último escalón para llegar al cuadro principal de la Copa Argentina. Son los últimos noventa minutos para demostrar que con los pibes, Central Norte sí pudo.

El cuervo, con mayoría de chicos surgidos de las inferiores del club, recibirá esta noche, a las 22, a Sol de América de Formosa, en el partido revancha, tras el 2 a 2 en tierras formoseñas. Con el empate en cero o hasta en un tanto ingresará a los 32avos de final.

El “padre de la criatura”, Ramón “Turco” Apaza, quien dirigió en la cantera cuerva a muchos de los jugadores que serán titulares esta noche, remarcó la importancia de este partido.

“Sabemos que frente a Sol de América es una final, lo es para mí y para los jugadores, es el último partido que queda y no tenemos que regalar nada. Hay que jugar como si fuera la final del mundo, porque ingresar al cuadro principal de la Copa es otra vidriera para los jugadores, el cuerpo técnico, los dirigentes y sobre todo para el club”.

Con un plantel que cuenta con el noventa por ciento de jugadores surgidos en el club, Apaza subrayó el trabajo de sus dirigidos: “Creo que los chicos demostraron tener carácter, personalidad y buen juego. Todo el tiempo la pelota circula al ras del piso, se ve que triangulamos bien. Demostramos que estamos preparados para afrontar este torneo y desde el primer día están muy enchufados. El hecho de haber dirigido a la mayoría en todas las divisiones me pone contento, ellos ya tienen sus objetivos claros y tienen que seguir demostrando que están para ser titulares”.

Sobre su continuidad al frente del primer equipo, Apaza se ilusionó: “Me encantaría seguir, uno trabaja para esto, se capacita, está todo el tiempo rodeado de técnicos con conocimientos. Estos partidos te van dando un plus para ver tu techo como técnico. Depende de la dirigencia, pero me permito soñar con seguir”.

Por último, el entrenador les dejó un mensaje a los hinchas, a los referentes y a los dirigentes. “Al hincha le pido que nos acompañe. Los chicos han demostrado mucha personalidad y pusieron el pecho para afrontar la situación, se quedaron, se la bancaron tras la final perdida ante Racing y estoy muy contento con ellos. También tengo que agradecer a Matías Ceballos, Mariano Maino y Tomás Armella, que se quedaron también a sostener el plantel. Si tengo algo que destacar también fue el trato de la dirigencia, por el apoyo y compromiso con el plantel. Cuando fuimos a Formosa no nos faltó nada, y eso que no hay ingresos”, cerró

La venta de entradas

La venta de entradas arrancará hoy, de 17 a 20.30, en la secretaria del club y desde las 20 se venderán en sel estadio. El precio para los socios con la cuota al día será de 50 pesos. Para los no socios o socios que adeuden cuotas los precios son: popular $180, jubilados $70, menores $50 y platea $250; platea jubilado $140 y platea menores $120.

Los equipos

C. NORTE - SOL DE AMER.

M. Maino - F. Gómez

F. Peinado - D. Caballero

C. Cortez - D. Villalba

T. Armella - A. Álvarez

N. Ayejes - F. Pietkiewicz

E. Vargas - F. Mendoza

F. Zamarian - J. Romero

F. Apaza - A. Medina

M. Encina - R. Riquelme

M. Ceballos - A. Alarcón

N. Char - J. Filipigh

DT: R. Apaza - DT: R. Llanos

Estadio: Martearena

Árbitro: Diego Rodríguez

Hora de inicio: 22