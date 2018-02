El clásico de villas entre San Antonio y Primavera anima el Federal C

Sin lugar a dudas que esta noche, desde las 22, el Gigante del Norte vibrará con un encuentro especial entre San Antonio y Villa Primavera.

Ambos equipos luchas por la clasificación a la siguiente instancia del Federal C y si bien el azulgrana manda en la tabla de posiciones de la zona 6, el gallo lo sigue a solo dos puntos por lo que en el partido de esta noche habrá mucho en juego para las aspiraciones de ambos.

La villa viene de perder el invicto al fecha pasada frente a Massalin y Celasco, mientras que el gallo logró empatar un partido “chivo” frente a Deportivo La Merced la fecha pasada.

Serán noventa minutos en los cuales el empate no es una opción ya que de cerca también están Massalin y Celasco y Deportivo La Merced que se enfrentarán este domingo en Rosario de Lerma.

Atrás quedó el recuerdo de la primera fecha cuando San Antonio se impuso por 3 a 1 con goles de Matías Vicedo, Leonardo Silveira y Pablo De Pauli, mientras que el descuento del gallo fue de Miguel Puntano. Todos estos jugadores serán titulares esta noche y buscarán repetir en las redes como aquella tarde en el Martearena.

Martín Martos apostaría al mismo once que viene de caer en el Valle de Lerma, mientras que Hugo “Cuchi” Rivero mantiene una duda en el gallo, la inclusión de Diego Carabajal por la banda derecha (hasta ahora sería titular) o esperar a Nicolás Careaga, quien padece una dolencia en su hombro y se lo esperará hasta último momento.

Desde que Primavera se sumó a la Liga Salteña fue uno de los equipos más convocantes del Torneo Anual y con la cantidad de seguidores que tiene San Antonio, ya se hizo como un clásico entre estas dos instituciones por eso seguramente el color y el calor lo pondrán los hinchas en las tribunas, los de San Antonio ocuparán la bandeja de la Leguizamón y los de Primavera se apostarán en un sector de la preferencial norte, mientras que la platea será compartida por ambos clubes.

El que gane tendrá un envión anímico importante en busca de la clasificación.

La venta de entradas

Para que la noche en la Vicente López luzca de acuerdo a las exigencias de este partido, la venta de entradas arrancará a las 20 en las boleterías del Gigante del Norte y los precios serán los siguientes: generales $120, damas $60 y seguro $50; plateas $150 y plateas damas $90.

Los equipos

S. ANTONIO - PRIMAVERA

M. Pegini - A. Pedroso

F. Girón - O. Parra

L. Velázquez - A. Reyes

N. Esquiú - J. Mamaní

F. Rojas - M. Chocobar

M. Chiaraviglio - D. Carabajal

M. Campos - S. Chávez

E. Cáceres - J. Pichotti

L. Silveira - R. Escalante

P. De Pauli - M. Puntano

M. Vicedo - F. Reyes

DT: M. Martos - DT: H. Rivero

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Dani Nolasco

Hora de inicio: 22