Los abuelos, las víctimas de las "caídas del sistema"

Más de 100 jubilados hicieron largas colas desde las 6 del martes para cobrar y pagar, porque en la Dirección de Rentas, como en el Correo y en las oficinas de pago, estaba caído el sistema. No es la primera vez que Telecom, la compañía de teléfonos celulares e internet, deja a la deriva a los usuarios en Rosario de la Frontera sin respuesta alguna.

En la mañana del martes, sorpresivamente se cayó el sistema de internet en la Dirección de Rentas, problema que duró todo el día, impidiendo realizar los pagos correspondientes de los impuestos inmobiliarios, ABL (alumbrado, barrido y limpieza) y automotor, motivo por el cual los vecinos, jubilados en su mayoría, no pudieron efectuar las cancelaciones el primer día como acostumbran a hacer. Pero la comuna les llevó tranquilidad con la noticia de que el pago continuará hasta el 28 de febrero con un 25% de descuento para pago anual, y en el caso del cementerio, se podrá abonar a partir de abril. El encargado de rentas, Héctor Campi, en diálogo con El Tribuno se quejó porque "más de 100 personas hicieron la cola desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y no se solucionó el problema".

"En la ciudad hay más de 7.000 catastros, y solo 500 son los que pagan, la idea es premiar a aquellos que abonan en tiempo y forma", afirmó el contador Campi. "A pesar de que yo les recomendé personalmente días anteriores a los contribuyentes que era mejor no venir el primer el primer día justamente para evitar toda esta situación, todo esto se sumó con la problemática de Telecom, a la cual estuve comunicándome toda la mañana sin respuesta alguna", dijo, y agregó: "Por ejemplo, se acercó una señora que actualmente vive en Mosconi y tiene una propiedad acá, por lo cual viajó a efectuar el pago inmobiliario, ella vino solamente por ese trámite a Rosario, también otra señora tenía que pagar una multa de la moto que estaba retenida, si no pagaba la multa no podía retirar la moto, y finalmente una señora que viajaba con su hijo a Buenos Aires. a un control médico, y no tenía la patente del año pagada, en estos tres casos puntuales, lo solucionamos entregándoles una boleta provisoria, ya que eran casos de suma urgencia".

Esta problemática ya lleva dos años sin solución. La única alternativa es viajar a Metán y efectuar los reclamos en la oficina del consumidor, ubicada en tribunales, lo cual tampoco garantiza nada en tiempo y forma, ya que esta oficina atiende problemática de los dos departamentos.

Solo cuatro cajas para pago, disponibles

Las colas para pagar los impuestos, sin poder hacerlo, generaron malestar. Con casi 30.000 habitantes en el sur de la provincia solo hay 4 cajeros de pago disponibles. La situación no es ninguna novedad en la Ciudad Termal y, muchas veces, quienes pueden o tienen la posibilidad de viajar lo hacen a zonas cercanas como Metán a efectuar los pagos, otros en Salta o Tucumán. El problema es que la mayoría por cuestiones económicas o de tiempo no puede viajar todos los meses a otras provincias para pagar sus cuentas. Mientras tanto, los que pagan los platos rotos son los habitantes de la comunidad quienes tienen que hacer largas colas de hasta dos horas antes de que abran los locales de cobro, muchos corriendo el riesgo de los cortes de servicios y todo lo que ello trae aparejado.