Reynoso debutará como titular en Boca ante Banfield

Guillermo Barros Schelotto, DT de Boca, abrió este viernes la posibilidad del esperado debut de Emanuel Reynoso, al señalar que el futbolista “tiene muchas chances de jugar” ante Banfield, en busca de más creación en el mediocampo del xeneize.

“Teniendo en cuenta que Pablo Pérez no está, probamos esta semana con tres volantes. Reynoso tiene esa posición clara, ya que jugaba en ese lugar en Talleres”, dijo el Mellizo ante una consulta sobre el futbolista cordobés en la habitual rueda de prensa de los viernes.

Así las cosas, Bebelo, la última incorporación de Boca en el mercado de pases del verano, debutará como titular en el líder de la Superliga del fútbol argentino, y lo hará en lugar de Walter Bou.

Boca volverá entonces al dibujo táctico del 4-3-3 y formará con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Emanuel Reynoso; Cristian Pavón, Carlos Tevez y Edwin Cardona.

La lista de concentrados se completa con Guillermo Sara, Santiago Vergini, Julio Buffarini, Emmanuel Mas, Sebastián Pérez, Gonzalo Maroni, Wanchope Ábila, Cristian Espinoza y Bou.

Consultado sobre los motivos por los cuales no juega de entrada Ramón Ábila, el entrenador dijo que “en la posición de Ábila tenemos a Tevez y a Bou. A Tevez lo ubico de 9 porque necesitamos un poco más de fútbol y por eso pongo un mediocampista más y no otro delantero”, explicó.

Consultado sobre la recuperación de Fernando Gago y la posibilidad de que pueda empezar a entrenarse con el grupo, Guillermo sostuvo que “más allá del entusiasmo del jugador, el médico debe dar el visto bueno para que pueda entrenarse normalmente o no”.

En cuanto a Banfield, que pondrá suplentes el domingo ya que reservará a sus titulares para definir el próximo miércoles ante Nacional de Montevideo su clasificación a la fase de grupos de la Libertadores, aceptó que “cambia el panorama que Banfield ponga un equipo suplente, pero ellos tienen las ganas y la motivación de jugar contra Boca. A mí me paso lo mismo cuando dirigía a Lanús”.

Boca volverá a los entrenamientos el sábado a las 10 en Casa Amarilla, donde el entrenador dispondrá del trabajo de pelota parada y confirmará a los once para visitar al taladro.

Boca, único puntero del torneo con 37 unidades, enfrentará a Banfield el domingo desde las 21.30, por la 16ta. fecha de la Superliga en el estadio Florencio Sola, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de TNT Sports.