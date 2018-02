Los Jaguares debutan en el Súper Rugby 2018

Los Jaguares, la franquicia argentina que participa en el Súper Rugby, iniciará hoy su tercera temporada en el torneo más importante de clubes del Hemisferio Sur, cuando visite a los sudafricanos de Stormers.

El partido se jugará en Ciudad del Cabo, a las 9.30 (hora argentina), con arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y televisación de ESPN 2.

Jaguares tendrá el estreno de Mario Ledesma como entrenador, quien intentará dar un salto de calidad en un equipo que la temporada pasada ganó siete de sus quince compromisos en este certamen.

Los favoritos son los equipos neozelandeses, aunque Stormers quiere meterse en la fase final, como la temporada pasada, y ser uno de los sudafricanos que intente evitar el cuarto título consecutivo del país de los All Blacks.

Será el tercer partido en el historial entre Jaguares y Stormers, con ventaja para los sudafricanos por sus victorias en 2016, en Buenos Aires, por 13-8, y en 2017, en Ciudad del Cabo, por 32-25.

El partido de la segunda fecha será ante Lions, de Sudáfrica, el sábado 24, en Johannesburgo; mientras que por la fecha 3, recibirán a los Hurricanes, de Nueva Zelanda, el 3 de marzo.

STORMERS JAGUARES

S. Kitshoff J. Tuculet

B. Mbonambi R. Moyano

W. Louw M. Orlando

C. van Zyl B. Ezcurra

J. D. Schickerling E. Boffelli

S. Kolisi (c) N. Sánchez

C. Wiese G. Bertranou

N. Carr T. Lezana

D. Duvenage J. Ortega Desio

D. Willemse P. Matera (c)

R. Rhule T. Lavanini

D. de Allende M. Alemanno

E. W. Viljoen N. Tetaz Chaparro

S. Senatla A. Creevy

D. Leyds F. Arregui

DT: R. Fleck DT: M. Ledesma

Estadio: DHL Newlands, Ciudad del Cabo.

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Hora: 9.30 (hora argentina)

TV: ESPN 2