Citaron a Stolbizer a declarar como testigo por la extradición del sindicalista Balcedo

La ex diputada Margarita Stolbizer fue citada a declarar ante el juez federal Marcelo Martinez de Giorgi en el marco de la extradición del sindicalista Marcelo Balcedo. Stolbizer deberá declarar el próximo lunes como testigo a raíz de un pedido presentado en Uruguay por la defensa del ex titular del SOEME.

"Seguramente me citaron porque impugné la candidatura del juez Ernesto Kreplak (que ordenó la detención de Balcedo), pero no tengo nada nuevo para aportar", dijo Stolbizer.

Martinez de Giorgi recibió en los últimos días un exhorto de la jueza uruguaya Maria Helena Mainard para que le tome declaración testimonial a Stolbizer en el marco del proceso de extradición, según publicó Infobae. El documento, fechado el 6 de febrero, incluye el cuestionario completo.

También declararán dos editores del diario Hoy, propiedad de la familia Balcedo, ante un juez de La Plata. Se trata de Oscar Benini González y Juan Gossen.

Las tres declaraciones fueron solicitadas por la defensa del gremialista y de su mujer, Paola Fiege, en la audiencia que tuvo lugar el 5 de febrero en Montevideo. Los abogados uruguayos Alejandro Balbi y Víctor Della Valle afirmaron ese día que su cliente es víctima de una "persecución política" y que no puede ser juzgada dos veces por un mismo delito.

El juez Kreplak había pedido la extradición de Balcedo y su mujer a fines de enero argumentando que los delitos fueron cometidos en la Argentina. Pero la Justicia de Uruguay pretendería juzgar al sindicalista en ese país y disponer de todos los bienes secuestrados, incluyendo el dinero en efectivo, las casas y los autos de lujo.

En ese caso, el magistrado argentino no descarta pedir que se autorice el traslado de ambos al país para cumplir con su declaración indagatoria y poder avanzar en el proceso.

Balcedo, Fiege y su presunto testaferro, Mauricio Yebra, son investigados por lavado de dinero, cometidos en el marco de una asociación ilícita. La Justicia tiene probado que retiraron al menos 80 millones de pesos en efectivo de una cuenta del Banco Columbia, entre 2012 y 2013. Pero la investigación recién comienza. Con las pruebas secuestradas en Uruguay, no se descartar que la maniobra de lavado se expandió por otros países.