Fuerte descargo de Candelaria en las redes sociales por ser la hija de Marcelo Tinelli

Candelaria Tinelli hizo un descargo en su cuenta de Twitter sobre aquellos que la critican por ser la hija de Marcelo Tinelli y le mandan mensajes en los que ponen en duda sus aptitudes. La it girl se animó a cantar en público en más de una ocasión, de hecho grabó un tema para una de las aperturas de ShowMatch, y este verano hizo un show en vivo en Punta del Este.

Este sábado mañana por la tarde cantará en el Parque de los Niños y los últimos días compartió en las redes sociales fotos y videos de los ensayos previos y de cómo se prepara para el show.

Nací siendo “hija de” (con orgullo llevo mi apellido) , pero por mas que pueda caminar sobre el agua, van a decirme que no se nadar. — Lelé (@candetinelli) 16 de febrero de 2018

Entre tantos mensajes positivos de sus fanáticos, Cande se mostró molesta con quienes se tomaron el tiempo de escribirle de manera negativa. Primero, publicó en su cuenta de Twitter la foto de un cartel escrito en inglés para quienes ‘la odian‘.

‘Paciencia haters. Se viene mucho más‘, adelantó junto al posteo en el que dice más o menos lo que ella transcribió en español: ‘Dear haters, Dear haters, i have so much more for you to be mad at. Just be patient‘.

Por otro lado, también hizo un descargo en referencia a la popularidad que heredó por su padre, el conductor número uno de la televisión argentina. ‘Nací siendo ’hija deà’ (con orgullo llevo mi apellido), pero por más que pueda caminar sobre el agua, van a decir que no sé nadar‘, aseguró Cande sobre las críticas que recibe por cada proyecto nuevo que realiza.

Fuente: Infobae