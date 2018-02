River busca recuperar su juego ante el tomba

River, con la necesidad de sumar para aspirar a las Copas 2019 y ganar en el Monumental ante su gente, recibirá esta tarde a Godoy Cruz de Mendoza, cuarto en la tabla de posiciones, por la fecha 16 de la Superliga argentina de fútbol.

River y Godoy Cruz se enfrentarán desde las 19.15 en el Monumental, en un partido que televisará Fox Sports Premium y arbitrará Jorge Baliño.

Para el encuentro ante el tomba el equipo millonario -que viene haciendo una muy mala campaña en la Superliga y perdió la última fecha ante Lanús-, presentará algunos cambios obligados y otros que definió el técnico Marcelo Gallardo en busca de tener “un equipo más agresivo futbolísticamente”.

El defensor Jonatan Maidana volverá a la titularidad después de un largo tiempo en reemplazo de Javier Pinola, de bajo rendimiento en las últimas presentaciones, y conformará la zaga central junto a Lucas Martínez Quarta.

La incógnita que no despejó Gallardo fue si el delantero Ignacio Scocco llegará bien físicamente al encuentro de mañana. El exfutbolista de Newell’s no pudo entrenarse con normalidad en toda la semana por un dolor de espalda y el Muñeco anticipó que es “difícil” que juegue desde el inicio, por lo que la oportunidad podría tenerla el uruguayo Rodrigo Mora.

Además de Maidana y Mora, el uruguayo Nicolás De la Cruz saldría de entrada y se producirían los estrenos como titulares de Bruno Zuculini y del colombiano Juan Fernando Quintero, los dos últimos refuerzos que llegaron al plantel en 2018.

Enzo Pérez llegó a la quinta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión, mientras Gonzalo Martínez sufrió una lesión en el sóleo izquierdo, por lo que tampoco estará ante Godoy Cruz. La salida de Ignacio Fernández se debe a su flojo nivel futbolístico.

Germán Lux quedó afuera de los concentrados, por lo que el arquero suplente será Enrique Bologna. El delantero Carlos Auzqui también estará en el banco.

Por el lado de Godoy Cruz, que viene de ganarle 2-1 a Belgrano de Córdoba, el técnico Diego Dabove apostará a los mismos once de la jornada anterior. Entre los concentrados estará por primera vez Diego Riolfo, uno de los refuerzos que se sumó al plantel del equipo mendocino en el último mercado de pases.

“Lo único que sabemos que a esas canchas, como el Monumental, tenemos que ir a jugar sin miedo y con personalidad”, aseguró Dabove. Sus dirigidos llevan una racha de tres triunfos y un empate en las últimas cuatro fechas. También quieren seguir prendidos arriba en la Superliga, en la que marchan cuartos con 27 unidades.

River, que suma apenas 18 puntos, a 19 del líder Boca (37), figura decimonoveno en la tabla de posiciones.