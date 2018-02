Ocultó la muerte de su bebé para jugar

El arquero del Naft Misan, club de la liga iraquí, escondió la muerte de su bebé a sus compañeros para no ser excluido de un encuentro contra el Al-Shorta, uno de los equipos más populares del país.

“Horas antes del partido mi hija de cinco días falleció como consecuencia de complicaciones posparto”, confió ayer a la AFP el portero de 21 años, Alaa Ahmad.

“Pedía a mi familia no difundir la información. Lo guardé para mí y no dije nada a mis compañeros ni a mi entrenador porque estaba seguro que se hubiesen negado a que yo jugara el partido”, explicó el jugador.

“Quería demostrarles de lo que soy capaz”, añadió Alaa Ahmad, quien esperaba con impaciencia el partido contra el popular equipo de Bagdad, que cuenta con una gran cantidad de internacionales en la selección nacional.

El partido acabó con empate a un gol y el joven arquero rompió a llorar tras el pitazo final, despertando la curiosidad de sus compañeros, quienes no entendían la reacción ante un resultado que consideraban muy positivo.

Alaa Ahmad reveló entonces lo ocurrido y la noticia se propagó rápidamente a través de las redes sociales, con numerosos mensajes de apoyo y empatía hacia el portero.

Uno de los árbitros del partido, Sabah Abed, aseguró que Ahmad había “jugado un encuentro espectacular”, pero no se animó a opinar de la determinación del arquero.