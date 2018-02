Gabriel Deck: “Estoy muy orgulloso del lugar de donde vengo”

El arrastre de su voz va al compás de sus chinelas. Después de la infaltable siesta, Gabriel Deck (23) aprieta el botón en el tercer piso del hotel y baja al hall. Recibe a El Tribuno, se sienta y se dispone a charlar de todo: su Colonia Dora natal, el inminente futuro europeo o de NBA, los recuerdos de Salta, el seleccionado nacional, la falta que le hace su hermano Joaquín y hasta de su sueño truncado, como número 9 de fútbol. Eso sí, cuando pasa el resto de sus compañeros, baja el tono, todavía le da vergüenza ser una estrella. Humildad y talento es lo que le sobra al alero de Santiago del Estero.



En el día del cumpleaños de Michael Jeffrey Jordan, el mayor referente mundial en la historia del básquet, la gran promesa nacional de la naranja aterrizó en el aeropuerto Martín Miguel de Güemes con San Lorenzo, previo a jugar vs. Salta Basket en la Liga Nacional.

La merienda lo espera, pero deja que Nicolás “Penka” Aguirre tome la posta. No le importa porque no es el mate de su mamá ni la chocolatada con sus amigos en el barrio 7 de Abril. En un rato tiene que entrenar, pero no tirará al aro en la canchita de tierra que su padre le armó con un volante de un tractor en un poste de luz; entonces nada lo apura.

Hoy todos hablan de Michael Jordan en su cumpleaños 55, ¿qué significo él en tu vida o fuiste muy chico para disfrutarlo?

No recuerdo haberlo visto jugar por televisión, pero a medida que fue pasando el tiempo, miré sus videos y me parece increíble todo lo que hizo. Es un ícono del básquet mundial.

Si de figuras se trata, compartiste equipos con Emanuel Ginóbili y Luis Scola, entre otros enormes jugadores, ¿cómo fue el primer contacto con ellos?

Fue una emoción muy grande y como todo chico quería pedirles fotos. Ellos estaban en un gran momento y no podía creer entrenar al lado. Al principio me costaba mucho hablarlos, arrimarme a ellos.

¿Te imaginás un futuro como el de ellos, en la NBA o vas a desembarcar en Europa?

Me gusta muchísimo la Liga europea, es una de las mejores del mundo. Obviamente que la NBA es un sueño, pero dependerá lo que diga el destino.

Con San Lorenzo jugaste ante los Toronto Raptors en cancha de ellos, ¿no te llamó la atención ese mundo?

Sí, por supuesto. Pese a conocí muchas canchas, no dejé de sorprenderme. Creo que les pasó a todos mis compañeros.

¿Elegís la cancha de Toronto o el patio de Colonia Dora?

Sin dudas que la canchita de Colonia Dora, siempre que puedo vuelvo.

¿Creés que la humildad condiciona el futuro de un chico que sueña con ser profesional?

Depende de la crianza de los padres, supongo. Yo estoy muy orgulloso del lugar de donde vengo, del sacrificio que hice.

De chico viniste a Salta, ¿qué recordás?

Vine a jugar un Argentino de clubes. Recuerdo la amabilidad de la gente y tengo muchos amigos como Álvaro Álvarez (exjugador de Salta Basket), con él mantengo el contacto.

¿Cómo ves a Salta Basket y a la provincia en su primera Liga Nacional?

Me gusta que el básquet del norte esté creciendo y creo que Salta Basket lo hace muy bien. Tiene un buen equipo y en el Súper 20 jugó bastante bien. Ahora le está costando un poco más. Ojalá le vaya bien, conozco a la mayoría de los jugadores. Rodrigo Haag y Lucas Goldenberg son amigos míos.

La próxima semana jugás con la Selección ante Uruguay y Paraguay, ¿cómo estás?

Bien, por afrontar esos compromisos con tranquilidad, sabiendo que hay que hacer las cosas lo mejor posible.

El año que viene tenés el Mundial en China y en 2020 los JJOO en Tokio, ¿si tenés que elegir uno para subir al podio, cuál sería?

Los dos, aunque falta bastante. Tenemos que hacer buenos torneos con esta camada.

Tu hermano Joaquín, ¿fue tu mejor dupla?

Sin dudas. Lo extraño mucho, además de ser mi hermano, es mi amigo. En Rocamora (juega la Liga Argentina), está muy bien. Ojalá llegue a la Liga Nacional y juguemos juntos nuevamente.

¿Qué le decís a los chicos que quieren llegar y se ven reflejados en vos?

A mi me genera mucha satisfacción. Les digo que le den para adelante y que den lo mejor de ellos.

Hace diez años querías ser futbolista, ¿dónde soñabas jugar?

Quería ser el 9 de Central Córdoba. Soy hincha del ferro. ¿Te imaginás si era goleador?