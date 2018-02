Gimnasia y Tiro se juega la última ficha en Ramallo

El albo se juega la última carta para no quedar al margen en la tabla de posiciones de este octagonal, zona B.

El empate en la primera fecha frente a Sportivo Belgrano de San Francisco y la dolorosa derrota como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero dejaron al albo al borde del abismo, en su objetivo de lograr el primer ascenso.

Esta noche, desde las 20, el equipo de Víctor Alfredo Riggio visitará a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, un viejo conocido que le trae buenos recuerdos por aquel ascenso al Argentino A en 2011, en Pergamino, justamente frente al rival de esta noche.

Para este encuentro el albo tendrá varios cambios con respecto al equipo que cayó estrepitosamente frente a los santiagueños. Una de las variantes será el ingreso del juvenil Agustín Herrera en el sector derecho de la defensa en lugar de Jonathan Hereñú, suspendido, otra será la vuelta de Jonathan Medina, quien cumplió con su sanción, en lugar de Nelson Ibarlucea por la banda izquierda de la defensa. Por último, en el mediocampo, Riggio se inclinó por Pablo Agüero para reemplazar de Raúl Poclaba (cambio táctico).

En ataque, el Tano volverá a apostar por la dupla Arraya-Toledo, quienes convirtieron la fecha pasada y hoy tendrán la obligación de decir “presente” nuevamente en las redes.

Si bien el hincha de Gimnasia tenía otra expectativa en este arranque del octogonal, no todo está perdido, una potencial victoria en tierras bonaerenses le permitiría al albo levantarse anímicamente en la tabla de posiciones para tratar de llegar a estar entre los dos mejores o aspirar a ser el mejor tercero entre las dos zonas.

El millonario tendrá que hacer borrón y cuenta nueva y tratar de sumar la mayor cantidad de puntos posibles, pero enfrente también tendrá a un equipo con las mismas aspiraciones y que en esta segunda fase arrancó con un gran triunfo de visitante frente a Chacho For Ever, y en su segunda presentación, también de visitante, cayó 2 a 1 frente a Crucero del Norte en Misiones. Esta noche será el primer partido de local para el granate y Gimnasia buscará sorprenderlo frente a su gente.

Serán noventa minutos para Gimnasia, para seguir soñando con ascender o para empezar a despedirse del sueño del primer ascenso.

Los equipos:

D. RAMALLO - GIMNASIA

B. Olivera - M. Leguiza

J. Zules - A. Herrera

A. Leguizamón - J. Vilariño

L. Mignaco - G. Zuvinikar

A. Moreno - J. Medina

J. Cartechini - N. López Macri

J. Capurro - P. Agüero

F. Torrent - P. Motta

J. Bonetto - F. Giménez

S. Iuvalé - J. Arraya

M. Coronel - A. Toledo

DT: H Storti - DT: V. Riggio

Estadio: Salomón Boeseldín

Árbitro: Dario Rojas

Hora de inicio: 20 - Por TV