Juventud ante Mandiyú para seguir mandando en soledad

La derrota frente a San Jorge el último miércoles ya fue historia para el técnico del santo, Gustavo Módica, que esta tarde, desde las 17, pondrá lo mejor en cancha para volver a la senda del triunfo y seguir mirando a todos desde arriba en la zona D de la reválida.

El rival de turno será Mandiyú de Corrientes, equipo que lucha por mantener la categoría y que en el Martearena seguramente buscará llevarse algo a tierras correntinas.

Con respecto al equipo, Módica realizará una sola variante con respecto al equipo que perdió frente a los tucumanos y será la inclusión de Carlos Medina por el lesionado Gonzalo Menéndez. De esta manera, César More bajará hasta el sector izquierdo de la defensa y Medina ocupará un lugar en la mitad de la cancha.

De local, el santo no puede volver a fallar, sobre todo para demostrarle a sus hinchas que desde la llegada de Gustavo Módica el juego del equipo cambió.

La venta de entradas

La dirigencia continuará con la medida de seguir jugando sin hinchas en las populares.

La venta de entradas arrancará de 9 a 14 en las boleterías de Lerma y Rioja, mientras que desde las 14.30 hasta el inicio del partido se habilitarán las ventanillas en el estadio Padre Martearena. Los precios son los siguientes: preferencial $200, preferencial damas y jubilados $120; plateas $280, platea damas y jubilados $200. Menores $70 (cualquier sector).

Los equipos:

JUVENTUD - MANDIYÚ

D. Pave - C. Mazzón

A. Bellone - R. Blasco

J. Antunes - J. Rodríguez

J. Cárdenas - M. Cáceres

C. More - N. Monje

J. Marín - A. Pavón

J. Iturrieta - A. Bogliotti

C. Medina - G. Ramírez

L. Acosta - D. Romero

G. Ibañez - H. Morales

L. Zárate - J. Basualdo

DT: G. Módica - DT: P. Suárez

Estadio: Martearena

Árbitro: Luis Lobo Medina

Hora de inicio: 17