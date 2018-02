Susana Giménez fue sobreseída en la causa que le inició Diego Maradona

Cuando en junio de 2017 Susana recibió en su programa a Villafañe, ambas fueron notificadas de una medida cautelar dictado por un juez para que “se abstengan de nombrar, exhibir, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes vinculadas a la intimidad, honor y privacidad del niño(por Dieguito Fernando) y Diego Armando Maradona“.

Sin embargo, la conductora y la ex esposa del Diez hablaron de todo y no hicieron caso al pedido del magistrado, por lo que ambas fueron imputadas por desobediencia.

“El fallo era lo que esperábamos. Nosotros dijimos que Susana no cometió delito sino que fue mal asesorada por los abogados de Telefe”, dijo Matías Morla, abogado de Diego.

“Si bien Susana no acató la medida cautelar, no lo hizo a propósito sino que siguió las directivas de los letrados del canal. Servirá para la próxima y para entender que a la justicia hay que respetarla”, sostuvo el letrado.

El magistrado entendió que “lejos de herir el honor o la intimidad del Sr. Maradona”, la diva “se expresó a su respecto en un tono, cuanto menos, de cordialidad, y puso en conocimiento la relación de amistad que une a ambas personalidades”.

“Vale la pena reiterar que no se aprecia por parte de la conductora televisiva la profusión de expresiones que pudieran menoscabar la intimidad, honor y privacidad del pretenso damnificado, pues todos aquellos comentarios realizados acerca de su persona fueron efectuados en el marco de la entrevista a quien fue su esposa durante años, siempre a través de interrogantes y preguntas para que la Sra. Villafañe responda y se exprese acerca de sus experiencias personales y cuestiones que hacen a situaciones que ella misma transitó y que tenían que ver con su vida”, concluyó el juez en su fallo.