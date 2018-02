Desde Córdoba luchan por un puente para el paraje La Media Luna

Unas 50 familias viven en el paraje La Media Luna, a 130 kilómetros del municipio de Embarcación, en pleno Chaco salteño. Como siempre, la crecida del Bermejo también los inundó a ellos. Aunque la población más cercana de esta comunidad wichi es Fortín Dragones, a 25 kilómetros, el colapso de un puente precario y las huellas indomables de monte cubiertas de agua no dejaron pasar ni a los vehículos doble tracción. Solo a caballo llegaron hasta ahí algunos vaqueanos para socorrer a los vecinos, para acercarles agua y víveres.

No tenían casi nada, pero lo abandonaron todo. Sus casas de palos, telas y plásticos quedaron anegadas y, seguramente, cuando se seque el terreno, tendrán que volver a establecerse igual de precariamente para seguir con una vida miserable, como la de la mayoría de los wichis que viven dispersos y olvidados en el Chaco salteño. Casi todos los años son cuatro y hasta cinco los meses en los que la comunidad queda aislada por las intensas lluvias, incomunicada del resto de Salta. Ahora están así, con sus perros pelados por la sarna, albergados en la escuela, durmiendo amontonados bajo un techo de chapa, esperando que la corriente zaina del Bermejo les perdone la existencia.

Change.org

Sensibilizada con la dramática situación de la comunidad wichi de La Media Luna, en el departamento San Martín, la cordobesa Marcela Cantero, fundadora y presidenta de la Fundación Resilient, emprendió la travesía de juntar firmas a través de la mayor plataforma de peticiones del mundo, Change.org, para conseguir la construcción de un puente digno, de modo que los niños del paraje La Media Luna puedan llegar seguros, sin tantos riesgos, a estudiar a la Escuela N§ 4757 General José de San Martín. Hoy el puente precario que tienen, tal como se ve en la fotografía de esta página, está cubierto de agua.

"Son 87 chicos de la comunidad wichi y maestros que ponen en riesgo sus vidas para llegar a su escuela cruzando el peligroso puente actual. ¿Por qué el dinero no se destina a quienes realmente lo necesitan?", se pregunta Marcela Cantero. Todos los interesados pueden buscar esta petición y firmarla en Change.org, para pedile al presidente Macri y al gobernador Urtubey este puente para los niños de La Media Luna.

Se cobró una vida

El puente amaneció inundado el 2 de febrero pasado y la comunidad wichi de La Media Luna quedó aislada. "Obviamente, cuando el agua baje las pocas maderas que resistan la inundación seguro estarán podridas y el peligro de cruzar el puente sin barandas será exponencialmente mayor. Además, se espera una epidemia de dengue en la zona y eso nos preocupa y ocupa", dijo Marcela Cantero, quién tiene una profunda obstinación con este tema desde que el 20 de marzo del año pasado (pronto hará un año) murió un adolescente ahogado al caer del puente obsoleto por el que está luchando. "Desde esa fecha hasta ahora ninguna autoridad se ha interesado por la situación. Por el puente transitan diariamente niños y docentes de la escuela N§ 4.757; además de los miembros de la comunidad del paraje La Media Luna. Reclamo por los derechos de 84 pequeños wichis, ciudadanos argentinos", expresó comprometida.

Preguntas sin respuestas

"¿Por qué el dinero no se destina a quienes realmente lo necesitan? Siempre me pregunto lo mismo. Como presidente fundadora de Fundación Resilient, de Córdoba, ayudamos hace 5 años a los niños y familias del paraje La Media Luna, en Dragones. Nos separan 1.350 kilómetros, pero nos une el amor y la preocupación por mejorar la calidad de vida de los 84 pequeños que viven en esa comunidad", aseguró y agregó: "Como ven en la foto, hoy vengo a pedir por algo tan esencial como un puente. Un puente digno para que los niños de la comunidad wichi no queden aislados, para que los maestros puedan ir a enseñar a la escuela N§ 4757, que se ubica muy cerca de la comunidad, para que los vecinos no pongan en riesgo sus vidas cada vez que cruzan o crece el río y para que nuestras donaciones lleguen a sus destinatarios sin tantas vueltas. El puente que hoy existe es un peligro, con inundaciones o sin ellas. Decenas de niños lo cruzan día a día, exponiendo sus vidas".

Y dijo con palabras contundentes: "En varias oportunidades le pedimos al gobernador Urtubey, al intendente de Embarcación y a la ministra de Educación de Salta que nos brinden una solución, pero no tuvimos respuesta. Desde Fundación Resilient acompañamos a estas familias con paneles solares, alimentos, ropa, útiles escolares y hasta un destilador de agua, porque el agua que consumen los niños estaba contaminada con arsénico. Creemos en las personas de bien, solidarias y plenas de empatía. Por eso le pedimos al presidente Macri, a través de Change.org, que ordene la construcción del puente en La Media Luna, Dragones, departamento San Martín".