Desesperada, pide ayuda para buscar a su madre de 78 años

"Estoy desesperada. Hace más de una semana que buscamos a mi mamá y no la encontramos. Ella sufre de Alzheimer así que no puede regresar sola. Por favor, quien la haya visto, quien tenga algo para avisarnos que lo haga lo antes posible". Las palabras de Mercedes Torres, la hija de Juana Huiriqueo, transmiten preocupación y dolor.

Juana Huiriqueo y su hija son oriundas de Neuquén, pero este verano decidieron venir a Salta para visitar a la familiar del esposo de Mercedes, quienes viven en la localidad de La Merced.

El viernes 9 de febrero llegaron a Salta. Pasaron por la capital donde se detuvieron algunos minutos y luego siguieron hasta la localidad del Valle de Lerma. Juana era la primera vez que venía a la provincia.

Ya en la casa de los parientes, después de los saludos y del mediodía, "le dije si quería dormir, me respondió que sí, entonces la dejé sentada en el comedor y me fui al dormitorio a prepararle la cama para acostarla. Terminé con eso, pasé a otra habitación para buscar un ventilador porque hacía calor y cuando la busqué ya no estaba. Entonces salimos a las corridas a buscarla en la calle; nos repartimos mi marido por un lado, mi cuñado y mi cuñada por otro, yo por otro, pero ya no estaba", contó Mercedes.

En ese momento pasaba un colectivo por la calle, así que también sospecharon que ella podría haberse subido al vehículo.

"Ella es de tomar colectivos o taxis, pero no se sabe ubicar dónde está. Incluso cuando ya estábamos en la casa de mi cuñado, en La Merced, creía que estábamos en Neuquén", añadió la hija.

Como Juana no aparecía, fueron sin perder tiempo a la Policía para que comiencen ellos también a buscarla.

Más recursos

Mercedes reclama que se utilicen más recursos para buscar a su mamá. "Yo vine a vacacionar a Salta y lamentablemente me pasó esto; vine con mi mamá y me quiero volver con ella", afirmó.

Ella mostró objeciones al operativo policial para buscarla, en especial durante los primeros días. "Me decían en la comisaría que no tenían más personal porque estaban afectados al corso y solo salían unos pocos a buscarla; varias veces pedí que pongan más recursos y recién en los últimos días hicieron algo más grande", aseguró.

Según la información de la fuerza de seguridad, en la última semana se hicieron rastrillajes en La Merced y alrededores, operativo que llegó hasta la localidad de Cerrillos. Participaron efectivos de la Rural, Bomberos, Seguridad Urbana, investigadores y la División Canes con perros de rastreo.