Hoy se conmemoran 100 años del nacimiento de Mariano Mores

Hoy se cumple el centenario del natalicio de Mariano Mores, uno de los compositores más trascendentes de la música popular argentina, cuyo legado artístico lo continúa su nieto, Gabriel Mores (45), hijo del desaparecido Nito Mores, y encabezará un merecido tributo con un concierto en el Centro Cultural Kirchner.

Radicado en Miami por razones profesionales junto a su esposa, la bailarina Elizabeth Guerrero, y el hijo de ambos, Gael, Gabriel volvió a Buenos Aires para celebrar la memoria de su abuelo, quien falleció el 13 de abril de 2016 a la edad de 98 años.

“Vamos a interpretar los grandes éxitos del abuelo y un cuadro folclórico que escribió para sus comedias musicales que estrenara Santiago Ayala ‘El Chúcaro’, de quien coincidentemente en este 2018 también se cumplen cien años de su natalicio. Será un reestreno de este cuadro criollo y mostrar el amplio espectro compositivo que hacía el abuelo, no solo tango sino también folclore”, anticipa Gabriel.

“El concierto - agrega el pianista, director y compositor-, será con miembros de la Orquesta Filarmónica del Teatro Colón, y me acompañará el sexteto que siempre toca conmigo integrado por Ado Falasca y Pablo Citarella en teclados, Eduardo Letera en contrabajo, Juan Scafino en violín, Alejandro Bruschini en bandoneón y en batería, Jorge Orlando”.

Gabriel Mores es el heredero artístico del gran Mariano Mores. En sus manos está continuar difundiendo la obra de su abuelo, a la par de hacer su propio camino como artista. “Siempre digo que he sido un privilegiado. Primero, por haber sido su nieto y haber podido disfrutar de él, más allá de que era un Maestro, un grande, pero además porque mi fan número uno era él. Me cuesta decirlo... Era un enamorado de las cosas que yo hacía. ¡Imaginate cómo me sentía! Está mal que lo diga yo, pero bueno, fue así... Cuando a los 17 años le mostré una canción que había compuesto a los 15 con letra del autor Luis González, inmediatamente lo llamó a su arreglador, Martín Darré, y al día siguiente, vino Martín, tomó un café y me dio una devolución tan maravillosa que jamás la conté a nadie porque me da vergüenza”.

Ante la insistencia, Gabriel se anima a comentar venciendo su pudor: “Martín me habló del hondo sentimiento que tenía mi melodía. Eso solo digoà”

Asimismo, el nieto de Mariano ha sido invitado a tocar el 18 y 25 de marzo próximos con la Orquesta Sinfónica de Miami, donde interpretará música del compositor de Uno, Gricel y Cuartito azul, entre otros tangos memorables, en el Arts Center de Miami, en el marco del ciclo MISO Pop. “La misión que yo tengo con respecto a la música de mi abuelo es que las grandes orquestas sinfónicas redescubran su música, porque él dejó de grabar durante muchos años y eso generó un vacío, y las orquestas están ávidas de tocar música popular, especialmente tango”, enfatizó el talentoso heredero de Mariano Mores.