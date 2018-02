Atemporal ya empezó a soñar con los grandes escenarios

El conjunto salteño Atemporal representa una propuesta joven, que exhibe frescura, buenas ideas y una enorme cuota de talento. El grupo está integrado por: Marta Tello, Luz Molina, Jesica Albarracín y Silvina Cruz. Estas jóvenes salteñas asoman con potencia y ganas de incursionar en el circuito folclórico.

Llegan para permanecer en el tiempo...cuatro mujeres que llevan estampado los colores de la bandera de Salta en el corazón y en sus voces.

Las mujeres jamás coparon el mercado folclórico, pero hubo algunas que marcaron historia dentro del género. Una página especial la escribió Mercedes Sosa, desde aquel Festival de Cosquín que subió de la mano de Jorge Cafrune. También Teresa Parodi invadió con su chamamé y dejó su sello en el canto popular. Y como no tener presente a las salteñas Melania Pérez, Alicia Martínez, raíces de nuestro folclore.

En la actualidad, una importante cantidad de mujeres siguen este camino de la música. Hace algún tiempo esta nueva propuesta de cuatro mujeres busca imponer su estilo desde las raíces del canto popular latinoamericano.

“Atemporal es permanecer en el tiempo desde el punto de vista musical...Atemporal son cuatro mujeres que vienen a conquistar con su voces las canciones clásicas y nuevas, mostrando una propuesta sólida desde el escenario”, aseguró Tello.

Estas cantoras exhiben una increíble armonización, basando esta realidad en el esfuerzo, trabajo y sacrificio. Cuentan con armonías delicadas; hermosas melodías llegan para acariciar los oídos y refrescar el alma.

“En el primer disco realizamos un homenaje a Hernán Figueroa Reyes. En la placa también incluimos temas de Rafael Carret, Hugo Ferrari, Anibal Cufré, Eladia Blázquez, que en la voz de Hernán se inmortalizaron en el cancionero popular argentino”, sostuvo Molina.

Atemporal trae todo este bagaje de recuerdos y emociones, con su estilo propio y sonido actual.

“Cuando me llegó la propuesta para probar, no dudé ni un instante. Empezamos a trabajar duro, desde ahí comencé un camino de aprendizaje. Hoy puedo sostener que mi vida es Atemporal”, dijo Cruz, la más joven del grupo salteño.

“Como en todo trabajo uno quiere estar entre los mejores. Sería hermoso vivir de la musica pero hay que sustentar nuestra propuesta, y eso se logra mejorando el producto. Nuestro mayor anhelo es que la gente sienta nuestra pasión por la música popular argentina. Cada aplauso es una caricia a nuestras almas”, acotó Albarracín.

Un párrafo aparte merecen nuestros músicos que exhiben un nivel extraordinario. Mucha gente trabaja para el bien del grupo”, dijo Tello.

Atemporal ya está seleccionado canciones para su segunda placa discográfica. Por ahora “Seguiremos defendiendo el primer disco. Cada lugar que actuamos siempre nos deja un grato recuerdo y también enseñanzas. Más allá que nuestro repertorio se extendió a gran parte del país, nos gustaría afianzarnos en nuestra provincia, Salta es única y no la cambiamos por nada”, dijeron las jóvenes de Atemporal.