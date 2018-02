Así serán los aumentos de las jubilaciones y y de la Asignación Universal por Hijo desde marzo

En marzo, los ingresos que perciben unas 17,5 millones de personas, entre ellas los jubilados, se verán por primera vez alcanzados por las nuevas normas de movilidad dispuestas por la ley 27.426, aprobada a fines de 2017. El Gobierno oficializó el jueves último que la recomposición correspondiente al mes próximo será de 5,71%. Lo hizo con la resolución 2 de la Secretaría de Seguridad Social, publicada ese día en el Boletín Oficial.

La nueva fórmula de movilidad, que determina ajustes trimestrales (en lugar de semestrales, como los que se dieron entre 2009 y 2017), alcanza no solo a los jubilados y pensionados del sistema nacional que gestiona la Anses, sino también a quienes perciben prestaciones no contributivas o ingresos por hijo. Además, eleva los montos de los aportes jubilatorios de los autónomos y de los asalariados de ingresos más altos. ¿Cuál será el impacto de la suba en cada uno de los grupos de personas que resulta alcanzado?

Jubilaciones y pensiones

El ajuste de 5,71% llevará el haber mínimo de $7246,64 a $7660,42 y el máximo, de $53.090,20 a $56.121,65. El incremento se aplica en forma generalizada a todos los jubilados y pensionados, con una excepción: no habrá otro ajuste para quienes ya recibieron una suba en enero, por el cumplimiento de la nueva garantía legal que indica que ningún jubilado que no haya accedido a su prestación a través de una moratoria, puede cobrar menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil. Esa medida determinó que, el mes pasado, se elevara a $7790 el haber de quienes estaban cobrando menos que esa cifra (para los del haber mínimo representó una mejora de 7,5%). En esos casos, no se aplicará la movilidad de 5,71% salvo que, al calcularse este último porcentaje sobre lo cobrado hasta diciembre, el resultado sea una cifra mayor a $7790; es el caso de alguien que tenía un haber mensual de, por ejemplo, $7500 (pasaría a cobrar en marzo $7928,25)

Además de la suba por movilidad, en marzo los jubilados y pensionados que tienen un haber actual de hasta $9460, recibirán por única vez un monto de $750, si accedieron a su beneficio tras haber cumplido con todos los requisitos de aportes (sin moratoria). Quienes tienen ese nivel de ingresos y se jubilaron por moratoria, cobrarán un adicional de $375.

Estas sumas extraordinarias fueron dispuestas para compensar (parcialmente y para un grupo de personas) el efecto de la pérdida que hay en los ingresos de marzo, en comparación con lo que se habría obtenido en caso de seguir el sistema anterior. Hasta ahora, en el tercer mes de cada año se otorgaba un aumento que respondía a lo ocurrido con las variables de la fórmula en un semestre completo (con el nuevo sistema, la suba de marzo contempla lo ocurrido con la inflación y los salarios en el período de julio a septiembre de 2017, en tanto que el último trimestre del año se considerará para el ajuste de junio (en el esquema anterior, no había subas en el sexto mes del año).

Salario familiar. En este caso se ajustan, siempre aplicando un 5,71%, tanto los montos de la asignación por hijo como los que definen los rangos de ingreso familiar que determinan cuánto se cobra y si se está dentro o fuera del sistema. Así, y según informó la Anses, desde marzo se cobrarán $1493 por hijo cuando los ingresos familiares no superen los $23.173, o cuando se trate de hijos de monotributistas de las categorías A, B, C y D; $1005 si en el hogar se perciben entre $23.173,01 y $33.988 o si se trata de un monotributista de la letra E; $605 si los ingresos están en el rango de $33,988,01 a $39.240 (o categoría F del monotributo) y $310 en las familias donde el ingreso es mayor que la última cifra del rango anterior, pero inferior a $94.786 (o monotributistas de las categorías G y H). El último monto citado es el límite de ingreso familiar para cobrar la asignación por hijo; a la vez, para acceder o mantener el derecho ningún miembro de la familia debe percibir más de $47.393. En el caso de los monotributistas, no cobran por sus hijos quienes están en categorías más altas que la H. En el caso de hijos con discapacidad, los pagos irán, según el nivel de ingresos, de $2170 a $4869.

El porcentaje de la movilidad también se aplica, dentro del sistema de la seguridad social, a los pagos por nacimiento (será de $1740), adopción ($10.427), matrimonio ($2607) y asignación por cónyuge en el caso de jubilados ($359). La Anses también informó que la ayuda anual escolar será de $1250 por hijo.

Prestaciones no contributivas

Son montos vinculados al haber mínimo y también tienen ajustes automáticos. En el caso de la pensión no contributiva tradicional, que equivale al 70% de la jubilación mínima, quedará en $5362, en tanto que la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que se otorga desde 2016, se elevará a $6128 (equivale al 80% del haber previsional básico). Quienes perciben tanto la pensión no contributiva como la PUAM cobrarán en marzo, y por única vez, $375. La movilidad también alcanza a las pensiones de veteranos de Malvinas.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El monto de esta prestación, que alcanza a unos 4 millones de chicos, pasa a $1493. En marzo habrá un pago extraordinario, de $400.

Aportes de autónomos y empleados

El pago mensual de los autónomos con destino al sistema previsional sube 5,71%. En las categorías I y II, las cifras pasarán a $1421 y $1989, respectivamente. Además, se incrementa el salario tope para el cálculo del aporte en el caso de trabajadores bajo relación de dependencia: la cifra irá de $81.918,55 a $86.596,10. Esos topes rigen para el cálculo del aporte jubilatorio del 11% y de los aportes para la obra social y al PAMI, del 3% en cada caso.

Nuevos valores

Cómo quedan los ingresos mensuales una vez aplicado el resultado de la fórmula de movilidad

$7660(*)

Haber jubilatorio mínimo

$ 6128

Prestación Universal para el Adulto Mayor

$5362

Pensión no contributiva

$1493

Asignación Universal por Hijo

$4869

Asignación por hijo con discapacidad (máximo)

$1250

Ayuda anual escolar

$1740

Asignación por nacimiento

$ 10.427

Asignación por adopción

$2607

Asignación por matrimonio

$359

Pago por cónyuge (jubilados)

$22.980

Veteranos de Malvinas

Asignación por hijo para asalariados y monotributistas

$ 1493

Ingresos familiares de $200 a $23.173 Cat. monotributo A, B, C y D

$ 1005

Ingresos familiares de $23.173,01 a $33.988 Cat. monotributo E

$ 605

Ingresos familiares de $33.988,01 a $39.240 Cat. monotributo F

$ 310

Ingresos familiares de $39.240,01 a $94.786 Cat. monotributo G y H

(*) Quienes se jubilaron con todos sus aportes cobran $7790 desde enero

Informe de Silvia Stang para La Nación