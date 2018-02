Gallardo: “Creo que no hay nada raro”

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, consideró anoche “creer que no hay nada raro” por el polémico arbitraje de Jorge Baliño.

“No voy a hacer análisis futbolístico, todo el mundo vio los horrores que pasaron en el partido y quiero creer que no hay nada raro”, dijo ofuscado Gallardo.

“La sensación que me llevo es felicitar a mis jugadores por el esfuerzo porque haberlo empatado es como haber ganado por muchos goles, porque era un partido para perder por muchos goles por cómo estaban las cosas”, sostuvo en obvia relación al arbitraje.