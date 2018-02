River remontó a tiempo y logró un merecido empate

River Plate remontó anoche una desventaja de dos goles e igualó con Godoy Cruz de Mendoza 2 a 2, por la fecha 16 de la Superliga.

Juan Garro y Santiago García adelantaron al tomba y River igualó con goles de Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

El partido se jugó en el estadio Monumental y fue arbitrado por Jorge Baliño, de flojo desempeño en un partido lleno de polémicas. Baliño tuvo una noche para el olvido, con varios fallos que marcaron el desarrollo, como un penal no cobrado para River, un gol en offside convalidado para la visita y una segunda amarilla que mereció el defensor Tomás Cardona y no fue mostrada.

Con este resultado, el elenco millonario, que venía de perder como visitante de Lanús (0-1), alcanzó los 19 puntos y sigue muy lejos del líder del torneo, Boca Juniors.

En tanto, el conjunto mendocino, que llegaba de vencer a Belgrano como local (2-1), trepó a las 28 unidades y está en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Comenzó mejor River, con tenencia y profundidad, y a los 7 minutos el uruguayo Nicolás De La Cruz estrelló un remate en el palo derecho del arco de Leonardo Burián, y poco después Pratto fue derribado en el área y Baliño ignoró la falta.

Y en el primer avance del rival llegó la apertura del marcador, luego de que Gonzalo Montiel perdiera la pelota con García, quien habilitó a Juan Garro para definir ante la salida de Franco Armani.

River tuvo el manejo del balón, pero Godoy Cruz estuvo bien abroquelado y le impidió penetrar, y además lo complicó varias veces de contragolpe.

Como a los 24 cuando Martínez Quarta perdió en la salida con Garro, quien cedió a García en clara posición adelantada y que Baliño no sancionó, y el uruguayo definió de pique ante la salida de Armani.

En medio de la confusión River pudo llegar al descuento, tras un taco fantástico de Pratto para la entrada de Mora por el medio del área y la definición suave al palo izquierdo del arco del tomba.

A partir de ahí River se instaló en campo contrario y lo tuvo otra vez con Mora, que no pudo parar bien la pelota para definir ante el arquero.

En el complemento River volvió a tener el control de la pelota y con el ingreso de Mayada por el dubitativo Montiel buscó tener mayor proyección por derecha, aunque paradójicamente el empate llegó por el otro sector, tras un pase de De la Cruz para la entrada de Pratto, quien con un zurdazo venció la resistencia de Burián.

Insistió el local por las bandas ante un Godoy Cruz que sintió el impacto y que recién al promediar la segunda etapa pudo salir del asedio con algún contragolpe, como un remate de Fabricio Angileri que se fue cerca del palo derecho del arco de Armani.

En los últimos diez minutos se animó el tomba y emparejó algo el juego, aunque fue River el que dio la sensación de una mayor insistencia y que lo tuvo en el final con un cabezazo de Maidana que se fue sobre el travesaño.