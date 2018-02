Jorge Skaf,: "Habría que ponerse en las botas de Belgrano para conocer su sacrificio"

Fue un acto conmemorativo militar. Ayer se recordó el paso del general Manuel Belgrano por la Casona de Castañares, en la zona norte de la ciudad de Salta y el predio estuvo colmado de uniformados, funcionarios y pocos vecinos.

El 18 de febrero de 1813 Belgrano arribó a la ciudad de Salta por la quebrada de Chachapoyas, evitando la entrada por el Portezuelo rodeada de tropas realistas. El patriota se instaló en la Casona de Castañares, donde organizó la batalla del día 20 de febrero donde se enfrentaron las fuerzas del Ejército del Norte, al mando del general Manuel Belgrano, y las realistas, conducidas por el general Pío Tristán.

Ayer el acto se recostó sobre una gran tipa, que quizá haya presenciado la visita de Belgrano. Los mástiles y los cuadros de Infernales, Gendarmería Nacional, Servicio Penitenciario y Policía de la Provincia de Salta, la Compañía 5 de Ingenieros, estuvieron rindiendo los honores a la hazaña que el presidente del Instituto Belgraniano de Salta, Jorge Skaf, y el profesor Miguel Ángel Cáseres describieron como un hecho histórico.

La ceremonia contó con la presencia del vicegobernador, Miguel Isa; el presidente del Concejo Deliberante, Matías Cánepa; el ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Marcelo López Arias; el comandante de la V Brigada de Montaña, coronel mayor Juan Pulleiro; agrupaciones gauchas, destacándose la Martina Silva de Gurruchaga, funcionarios provinciales y municipales.

Tras las ofrendas florales de rigor y la entonación del Himno Nacional Argentino a cargo de la banda Bonifacio Ruiz de los Llanos, tomó la palabra el capellán del Ejército, Luis Talló Figueroa. El religioso hizo referencia a la importancia de Belgrano en la historia, para luego referirse a la Casona de Castañares como un espacio en donde el héroe patrio hizo un alto para planificar la batalla. "A veces una pausa no es detenerse sino tomar fuerzas", dijo.

En tanto que Skaf explicó que Belgrano venía de la epopeya que significó el Éxodo Jujeño y el contundente triunfo en la batalla de Tucumán. Dijo que venía persiguiendo a los españoles y que Salta se convertía en la principal plaza a vencer. "Era una época de lluvia y mucho fango, de difícil tránsito por las picadas y las sendas sin ningún tipo de comodidad, en donde las carretas se atascaban y los caballos no querían avanzar. En esas circunstancias el general continuó hasta estas tierras, demostrando que para los patriotas no había impedimento, no había nada que detenga el ímpetu libertario. Belgrano llegó vomitando sangre, en muy mal estado, y se estableció en la Casona de Castañares con la guía de José Apolinario (Chocolate) Saravia. Ahí descansó y preparó la batalla de manera muy estudiada", instruyó. No se olvidó del rol de las mujeres, como Martina Silva de Gurruchaga, en la expulsión de los extranjeros.

Concluyó con un planteo brillante. "Habría que ponerse en las botas de Belgrano para sentir el peso de la Historia. Sin embargo, ellos cimentaron la argentinidad. Es nuestro deber ponernos esas botas y seguir el camino que nos abrieron a puro sacrificio nuestros héroes patrios", concluyó.

Luego de la ceremonia presentaron los libros "Belgrano, el gran desobediente de la Patria" y "La batalla de Salta", de Miguel Ángel Cáseres.

Por la Educación

El presidente del Concejo Deliberante, Matías Cánepa, se refirió al momento histórico que se conmemora y dijo: “Es una oportunidad para rememorar la figura de Belgrano, destacando no solo su genio militar, sino también su preocupación por la educación, ya que siempre buscó ponerla en un primer lugar”. Y agregó: “Nos permite también que cada uno, desde el lugar que esté, pueda luchar por la patria. Hoy nuestra lucha no es contra los realistas sino contra la pobreza, las drogas y tantas otras dificultades que tenemos”.

El concejal resaltó que “debemos estrechar puentes, ser hombres de paz y pensar en las cosas que nos vinculan. Esto permite que las generaciones actuales y futuras puedan trabajar juntas para que haya más justicia y dignidad, porque más allá de las diferencias todos nos levantamos a diario para hacer cosas para tener una sociedad mejor”.