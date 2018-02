Las actividades de verano de los salteños y turistas, opacadas por la abundante lluvia

Enero se despidió dejando a más de uno con las ojotas y la toalla en la mano. Febrero no afloja y no muestra el sol más que por un día, o por unas horas. Los pronósticos para lo que queda del mes no son alentadores. Los que comercializan en estas épocas, con actividades al aire libre, son los grandes perdedores por la cantidad de precipitaciones.

A pesar de no haber terminado y ser el mes más corto, ya se escucha un malestar general detrás del "¿cuándo termina el mes?". Las lluvias en las últimas semanas se suelen dar, sobre todo, durante los fines de semana, como el que pasó. El suboficial Rubén Pedraza, del Servicio Meteorológico del aeropuerto, señaló El Tribuno: "Si bien pasó más de la mitad del mes, estamos teniendo precipitaciones intensas", como la del viernes que llegó a los 16 milímetros (mm) y la del sábado, a 13,9 mm.

La inestabilidad que muestra este verano trajo problemas a natatorios, como el Carlos Xamena. "La cantidad de personas que suelen ocupar el balneario para pasar el día en vacaciones y hacer uso de la pileta ha disminuido considerablemente en los últimos días por el clima", relató Julio Coria, encargado del espacio de esparcimiento. Los números hablan por sí solos: en enero pasado ingresaron 11 mil personas menos al natatorio, en comparación con el mismo mes del año pasado. En lo que va de febrero, la diferencia es de 5 mil.

El sábado, en el balneario municipal, se había planificado un desfile de moda con bandas en vivo que tuvo que ser suspendido sobre la hora.

Las lluvias también afectaron a los corsos, actividad favorita para la familia durante las vacaciones. "Estas inclemencias nos está matando, de las 9 jornadas que teníamos previstas, llegamos a tener tan solo 5. Nos extendieron el permiso hasta este fin de semana pero el sábado no pudimos hacer la función por la lluvia", señaló Luis Nina, organizador de uno de los espectáculos de la ciudad.

Explica, además, que no pueden extender más las fechas por haber comenzado la Cuaresma. "Calculamos que perdimos alrededor de $300 mil", informa. Esto no solo afectaría a los espectadores y organizadores, sino a los comerciantes que alquilan sus puestos para vender sus productos, es toda una cadena de comercialización.

El promedio histórico para febrero es de 160 mm, y los próximos días el agua no se alejará. Para hoy y mañana se prevé tiempo inestable, con probabilidades de tormentas y chaparrones. Según se informó, el comportamiento del tiempo en enero suele definir el de este mes. El mes pasado la lluvia superó en un 32% la media, por lo que febrero se comportaría de igual forma.

"Normalmente, cuando en enero precipita mucho; en febrero también", indicó Pedraza, desde el aeropuerto.

Los turistas no son una página aparte. "Ellos reniegan porque se les mojan las carpas y los colchones todo el tiempo, a ellos las lluvias los afectó mucho. Vienen a pasar las vacaciones, y se dan con un clima totalmente adverso, esto es muy atípico", cuenta Coria.

A pesar de estar en plenas vacaciones y con los niños en casa, el fin de semana extralargo de carnaval tampoco pudo ser una oportunidad para disfrutar al aire libre.

Para completar el panorama, entre el viernes y el sábado hubo vientos tan fuertes que llegaron a los 76 kilómetros por hora, y se registraron 46 árboles caídos, según informó Prevención y Emergencia.

Proyectar el granizo

El granizo siempre se puede dar, porque en todas las nubes de tormenta, está latente. Se alojan en la cima de la nube.

Sin embargo, el granizo puede darse con mayor probabilidad si ingresa un frente frío y se encuentra con otro caliente. Es decir, debe ser un día caluroso de más de 32º, y debe ingresar un gran frente frío y húmedo.