José Fili correrá el Nacional MX3A

Con 36 años, el piloto de motocross salteño José Fili, patea el tablero y se sube al Nacional MX3A, dejando atrás el MX santiagueño y el campeonato del NOA, donde supo destacarse en las últimas temporadas.

Fili contó a El Tribuno que la propuesta fue del equipo KG moto group de Santiago del Estero, durante las competencias regionales y no dudó.

“Dije que era ahora o nunca esta oportunidad de cumplir mi sueño. Serán ocho fechas y el debut es el 11 de marzo en Los Cóndores, en Córdoba”, señaló. Tras dejar el automovilismo, Fili se dedicó por completo a las motos y encaró dos importantes competencias con todo el profesionalismo que pudo, pero sabe que ahora el Nacional será completamente diferente.

“Los entrenamiento son distintos, tengo un preparador físico y estoy haciendo una especie de pretemporada con pesas, que nunca hice. Me siento muy cómodo y contento, sobre todas las cosas, porque como dije, era ahora o nunca”, contó.

De las ocho fechas, cinco ya están confirmadas. Después de Córdoba, el campeonato se mudará, el 1 de abril a Rada Tilly, en Chubut. La tercera fecha se disputará en San Luis (el 6 de mayo); la cuarta el 3 de junio en 25 de Mayo, La Pampa y la quinta, el 8 de julio en La Rioja. “Sin mis sponsors no podría hacer posible este sueño”, cerró.