Un colegio no iniciaría las clases por culpa de una telefónica

A 45 días de la tormenta del día de Reyes, los cerrillanos aún sigue padeciendo las consecuencias de una tarde de viento, agua y granizo.

La violencia de aquel temporal que seguramente quedará en la memoria de muchos cerrillanos, dio por tierra con chapas, árboles y postes. Con mucho sacrificio, los damnificados repusieron sus techos y trozaron varios árboles caídos, pero nada pudieron hacer ante los postes caídos o con los que quedaron peligrosamente inclinados.

Los postes fueron reemplazados casi de inmediato, no así los que aquella noche perdieron su vertical y a poco se transformaron en un peligro para los vecinos. Es el caso del poste de Telecom que con una inclinación de 45° se encuentra en la puerta del colegio “Pacto de los Cerrillos”, en el barrio El Molino. Por ese lugar, donde actualmente pasan caminando los alumnos que deben rendir exámenes, se encuentra peligrosamente inclinado, este madero de más de 6 metros de longitud.

Desde el mismo momento que las autoridades del establecimiento tomaron conocimiento de la peligrosa situación, iniciaron los trámites tendientes a buscar una solución. Al principio los reclamos fueron telefónicos pero como la solución no llegó, se optó por la vía de notas y solicitudes. Ello tampoco sirvió de nada, pues el establecimiento, pese al peligro, se vio obligado a iniciar el ciclo de exámenes con el poste inclinado a la puerta de su edificio.

Según directivos, las gestiones se hicieron ante Telecom, empresa que remite la gestión a su central ubicada en la ciudad de Córdoba, de donde tampoco arribó ninguna solución hasta el momento.

Inicio de clase

El problema mayor -según los directivos consultados- se planteará cuando el próximo 6 de marzo comiencen las clases del ciclo lectivo 2018. Ese día deberán pasar por ese peligroso lugar, los casi 400 alumnos que asisten al establecimiento y que no solo son de Cerrillos sino también de otras localidades del Valle de Lerma.





Recurso de amparo

El padre de una alumna del colegio “Pacto de los Cerrillos” que no quiso aportar su nombre por ahora, contó a este matutino que si Telecom no soluciona el problema antes del 6 de marzo, se verá obligado a presentar un recurso de amparo ante la justicia para que no haya clases hasta tanto la empresa, dueña del poste, no lo cambie. “Voy a propiciar una reunión de padres para que me acompañen en esta acción. No estoy dispuesto a poner en riesgo la vida de mi hija por culpa de una empresa insensible e irresponsable. Hace 45 días que el poste es un peligro y no hace nada. Yo voy hacer un lío que se va conocer en todo el país”, concluyó el padre que está dispuesto a dar una batalla judicial por el tema.