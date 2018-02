“Salta es de esos lugares que llaman a lo infinito, es sin dudas uno de mis lugares favoritos”

Nicolás Igolnikov es un joven escritor que celebró sus 21 años recorriendo la región vallista de Salta. Apenas unos meses antes de la travesía, publicó su primera novela, “La mentira” con una imagen de Iruya en su portada. Asiste al taller literario de María Malusardi y se ha formado con Yamil Dora, Yanina Audisio y Marta Loiácono.

Apenas pasa las dos décadas, pero lleva varios libros editados, entre los que se destacan “Las Cosas Pasan” y “El Nombre que Falta y algo de Pólvora”. Organiza el ciclo “Incógnito”, uno de los más atractivos del under porteño y anhela volver a nuestra provincia para presentar su libro más reciente.

¿En tu primera novela se contraponen el desierto y la ciudad, y el paisaje es un personaje más. por qué retomas esa oposición que aparece por ejemplo en el Facundo de Sarmiento?

A medida que la idea de la novela decantaba esa separación y el paisaje fueron definiéndose casi por sí mismos. La dicotomía, en particular, más que una decisión fue una necesidad. De alguna manera, la historia está construida en sus bases esenciales. Y parte de esto tiene que ver con que la ausencia de un polo, además de declinarlo, lo realza, y tal vez ahí es donde el aspecto dicotómico se torna importante.

¿Cómo describirías el proceso de producción del libro?

Fue muy extraño. Comenzó en concierto de la banda Aire Líquido que además de lo musical, trabaja el soporte audiovisual. Al salir tenía la idea de un cuento que versara sobre una mentira. Con el paso de los días me encontré con que, por un lado, el cuento no se agotaba y, por otro, con que cada vez que escribía un capítulo la historia expandía la idea original. Usualmente una producción narrativa me lleva a lo sumo dos días de escritura, pero en este caso me encontré ante tres meses de lapicera y cuaderno que fueron, definitivamente, una exploración y un aprendizaje. La corrección contó con la guía inicial de Yanina Audisio y con el acompañamiento constante y de Yamil Dora.

Algunos autores disfrutan de la corrección más que de la creación, ¿cuál es tu caso?

Respecto de la corrección versus la creación, para mí la creación es la parte lúdica. Me gusta eso, aunque a veces me asusta un poco. Cuando la idea es amplia me sobrepasa, temo no llegar a escribirla. La corrección, en cambio, es el oficio de quien escribe. Es arduo, elaborado, difícil y requiere una gran cantidad de paciencia. Cuando corrijo sufro mucho, suelo sentirme decepcionado o deprimido después de una sesión larga de tratar con el texto. Sin embargo, al volver sobre él, arroja una luz distinta. Entonces siento que cada texto es un mundo. Me es impensado elegir uno de los dos mundos: no podría ir a trabajar si no jugara, ni podría jugar si no trabajara.

La historia de La mentira, entrecruza omisiones y engaños, ¿cómo trabajaste sobre el criterio de verdad?

Es algo complejo de formalizar. Creo que son conceptos extremadamente personales, tan ajustados a lo íntimo, que el borde entre uno y el otro se difumina, y ahí es donde está el asunto realmente. Si la novela trabaja con un criterio de verdad, sería más apropiado pensar que el criterio es de intimidad. Este asunto me reta constantemente: de hecho, estoy escribiendo mi segunda novela, que no por casualidad se titula “La Verdad”.

¿Coincidís con aquella definición que retrata al escritor como un “engañador” profesional?

Es profundamente relativo. En particular, disiento. Creo que ver con una exploración profesional cuyo oficio obligado es plasmar lo que esa exploración devuelve. Ocurre que frecuentemente un texto “bien escrito” es un paseo simultáneo por dos mundos: el ficcional y el interior, ambos a la vez propios de quien escribe. Ante un ojo externo, estos mundos se ven como un engaño en vez de, como entiendo yo, como algo tan íntimo y profundo que es vano situarlo entre la mentira y la verdad, como se pondría a alguien entre la espada y la pared. Clarice Lispector, no inocentemente dice: “Entender es un error”.

En el libro se afirma que “solo se puede ser adicto a lo que se necesita” ¿qué adicciones creés que necesita el mundo actual?

No creo que el mundo necesite adicciones: ya el mundo mismo es una adicción. Hay una necesidad y un conflicto muy grande en estar insertos en él sin perder la individualidad. Así creo que el mundo se torna en imprescindible para la vida a la vez que se lo critica y desmerece, pero es un proceso necesario, así como cuando se es adicto al tabaco, por ejemplo.

¿Estudiás matemática, qué le aporta esta disciplina a La mentira y a la literatura?

Estudiar matemática ordena mi forma de expresarme y la manera en la que fluyen las ideas hacia el papel. Más allá, hay algunos aspectos de la matemática que aparecen cuando escribo. Hay uno que creo está muy fuertemente en la novela: la transfinitud. Este concepto ya aparece en Borges y es, de alguna manera, el tratamiento de infinitos “más grandes que otros”. Esto tiene una formalización matemática bastante clara y es algo en lo que he pensado bastante a lo largo de la escritura de la novela: cómo, de alguna manera, la dimensión inacabable de una historia implica dentro de sí otras magnitudes, a veces igualmente infinitas y otras veces harto más grandes. En la literatura es vastísima esta aparición: Guillermo Martínez, el reconocido narrador argentino, estaba fuertemente atravesado por la matemática. Los heterónimos de Fernando Pessoa son muy encontrables con la matemática. Lewis Carrol era un matemático excéntrico y eso aparece en Alicia en el País de las Maravillas en más de una ocasión. En Borges como antes dije, la transfinitud y la fractalidad son conceptos matemáticos y que se ven en textos como “La Biblioteca de Babel” o “Las Ruinas Circulares”, por citar algunos.

Salta tiene grandes poetas, narradores y músicos, ¿alguno te llama la atención?

Salta es de esos lugares que llaman a lo infinito. Fuí este verano y en ella escribí mucho, de hecho varios cuentos en los que estoy trabajando el paisaje, por ejemplo, de La Caldera se aparece en el imaginario. Sin ir más lejos, la portada de “La Mentira” es una fotografía de Iruya hecha por Julieta García. Respecto a los autores salteños, cómo no pensar en Carlos Aparicio, Santiago Sylvester o Teuco Castilla. Es sin dudas uno de mis lugares favoritos, al cual volveré cada vez que pueda, quizás, quién sabe, algún día a presentar “La Mentira”.