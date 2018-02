“El sueño de llevar mi bandera a otro continente tuvo un bello despertar“

A la bailarina salteña Belén Jaramillo nada la detiene y su talento se desparrama a lo largo del planeta. Hace algunas semanas vivió una experiencia inolvidable en suelo de Turquía, un país soberano intercontinental, ubicado en Asia y Europa que se extiende por toda la península de Anatolia y Tracia en la zona de los Balcanes.

Hasta allí llegó la magia, la belleza y la destreza de Jaramillo, para echar a volar su ímpetu y sus ganas de representar no solo a su provincia, sino también a todo el territorio argentino.

Belén, junto a Mariano Andrés Ponca, fueron los ganadores de la primera edición del certamen Argentina Baila. Se trata de un reality nacional de danzas folclóricas, organizado por el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.

Belén Jaramillo ya en jardín de infantes empezó a mostrar sus dotes para la danza, y sus seres queridos no tardaron en mandarla a una academia. Prolija, responsable y trabajadora, son las herramientas de esta joven salteña, quien además se recibió de licenciada en Administración de Empresas.

Contáme de tu nueva experiencia

Tuve el placer y el orgullo de participar de la nueva edición del Festival de Tango Sultanes, que cada año se realiza en la ciudad turca de Estambul. Representantes de todo el mundo concurrieron a la prestigiosa cita de danza, hubo alrededor de 150 parejas. Entre los presentes, se encontraban los subcampeones mundiales. Mi pareja fue el bailarín salteño Emilio Cornejo, quien está radicado en Finlandia.

¿Cómo te contactaron?

Los organizadores me dijeron que vieron videos del programa Argentina Baila y ahí se interesaron por mi. Me enviaron una invitación y lógicamente que no dudé ni un instante para confirmar mi presencia.



Cómo siguió todo...

Una organización maravillosa, un país bello. Durante el día brindábamos clases y por las noches se realizaban las milongas, donde compartíamos las diferentes danzas. En nuestro caso puntual, con Emilio dábamos clases de folclore, en especial el baile de la chacarera y la zamba. La comunicación era en inglés, porque suerte domino bien ese idioma.

¿Estuviste también en Italia?

Si, mi primer estadía fue en la bella ciudad de Roma, donde yo mantenía algunos contactos. Brindé clases durante 20 días a un grupo de italianos que hacen danza argentina. También bailé en un espectáculo que se realizó en un salón privado. Mis alumnos rescataban la energía que ponemos arriba de un escenario, valoran mucho nuestra cultura y mantienen un respeto increíble.

¿Quedaron las puertas abiertas?

Claro que sí, quedaron maravillados con nuestra perfomance, y nos adelantaron que hay sobradas posibilidades que nos convoquen en la próxima edición. También surgió una oportunidad para viajar a la ciudad francesa de Ibiza. Nuestra intención era dejar bien sentado el prestigio de la danza de Salta y todo resultó dentro de lo planificado, este sueño tuvo un bello despertar. Cuando uno está lejos de su provincia, valora aún más su tierra. Estoy orgullosa de mi origen, de mi raíces, lo mejor que me paso fue llevar mi bandera a otro continente.

¿Tiene algo que ver tu participación en Argentina Baila?

Por supuesto, hubo un antes y un después luego de haber ganado ese certamen nacional, se me abrieron diversas puertas en el mundo de la danza, solo espero aprovechar las oportunidades.

¿En los últimos meses afrontaste diversos compromisos?

Desde algún tiempo mantengo una excelente relación con el grupo musical Los de Imaguaré, de Corrientes. Junto con ellos participé de la última edición del Festival Mayor de Folclore de Cosquín; además estuve en el Festival del Chamamé, en el Litoral. En diciembre, ofrecí mi propio espectáculo en el Centro Cultural América. Lo repondré en abril. También volví a bailar flamenco. Estuve en el último festival de María Reina, en Barrio El Tribuno, donde subí durante el recital del riojano Sergio Galleguillo. Ya me confirmaron que estaré en la Serenata a Cafayate, durante la velada del Chaqueño Palavecino, prevista para el sábado próximo.

¿Participaste del show de Los Nocheros?

Fue un orgullo que me invitaran a participar de sus espectáculos. También grabé un video con Alvaro Teruel, con el tema Zamba para olvidarte. Lo realizamos en el estudio de Sebastián Choque, en la Casa de la Cultura, y en la casa de Kike Teruel.

¿Seguís en el Ballet Folclórico de la Provincia?

Acabo de firmar mi cuarto contrato, desde el 2011 pertenezco a la mencionada agrupación. Solo quedamos 6 integrantes de la formación inicial. Una de mis alegrías más grande fue conpartir con el Ballet Folclórico Nacional, una noche que recordaré por siempre en el Teatro Provincial de Salta.

¿Te dedicás también a la docencia?

Hace dos años que brindo clases de folclore y tango en la sala del Centro Cultural América. Las clases se iniciarán el 8 de marzo y se prolongarán hasta diciembre.