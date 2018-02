Otra famosa periodista deja TN: Florencia Etcheves se despide de la TV

La periodista Florencia Etcheves decidió ponerle un punto final a su paso por la emisora TN, donde trabajaba desde hace más de 20 años, para darle paso a un proyecto personal.

La conductora seguirá en la emisora hasta el 28 de febrero y aseguró que su salida se produjo en buenos términos con las autoridades del canal.

“Laburo hasta el 28 y me voy en unos términos fabulosos con la empresa que fue mi casa durante 24 años”, explicó Etcheves, quien ingresó a TN en 1995.

“Voy a escribir para acá y para afuera, y algo de cine. Mucho más, por ahora, no puedo decir. Pero estoy muy entusiasmada”, le explicó a Clarín la periodista.

La conductora explicó que prefiere no categorizar su salida como una “renuncia” debido a que le “suena a portazo y no es así”. “Es un alejamiento, ¿no? La verdad es que me voy mega bien del canal”, culminó.

Otra baja sorpresiva

Desde hace casi dos años TN ha ido perdiendo algunas de las caras más conocidas por el público por diferentes razones.

Ya sea la renuncia en su momento de Debora Pérez Volpin para dedicarse a la política, a el Rifle Varela, sin demasiadas explicaciones a Maria Areces o Nelson Castro de su ciclo político o Ernesto Arriaga. Muchos profesionales por decisión propia o de la empresa dejaron TN en los últimos dos años .

Antes se fueron, o no les renovaron sus contratos a Catalina Dlugi, Ernesto Tenembaum, Marcelo Zlotogwiazda, Santo Biasatti quien luego se fue también de El Trece y en deporte Guillermo Poggi y Sergio Gendler fueron de los primeros en dejar el canal.