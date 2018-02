Más presión sobre Díaz Gilligan: el kirchnernismo lo denunció y el Gobierno evalúa su desplazamiento

El diputado nacional kirchnerista Rodolfo Tailhade denunció hoy ante la justicia federal por presunto lavado de activos al subsecretario general de Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, a raíz de la investigación periodística del diario El País de España que reveló que el funcionario argentino poseía 1,2 millones de dólares en una cuenta de un banco de Andorra.

La denuncia del diputado kirchnerista, que también solicitó que se investigue a Díaz Gilligan por supuesta "omisión maliciosa" por no haber declarado los fondos ante organismos argentinos, cayó en el juzgado de Claudio Bonadio y tendrá como fiscal a Alejandra Mangano.

"Díaz Gilligan, mínimamente habría omitido declarar 1,2 millones de dólares ante los organismos de contralor al momento de ser designado funcionario público y con posterioridad", sostuvo Tailhade en la denuncia a la que accedió Télam.

"Existen sobrados motivos que imponen se realice una rápida y profunda pesquisa en virtud de los graves hechos de corrupción que ventiló el diario español El País", sostuvo el denunciante tras citar la nota completa publicada el fin de semana por el diario español.

"No podemos soslayar que en su `defensa´ el propio funcionario admitió que actuó como testaferro de un empresario con problemas fiscales y judiciales. Y tampoco aclaró qué sucedió con el millón de dólares que poseía según la información brindada por las autoridades de Andorra", remarcó el diputado kirchnerista.

"Las confusas y autoincriminatorias declaraciones brindadas a los medios sólo aportan más oscuridad a un hecho de por sí grave. La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción, según sus propias declaraciones, prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político", remarcó.

El delito de lavado de dinero tiene una pena de 3 a diez años de prisión y prevé una multa de 2 a 10 veces del monto de la operación.

En su defensa, en declaraciones a distintos medios, el funcionario cuestionado había dicho que "no hay fondos públicos involucrados" en la cuenta oculta a su nombre en un banco de Andorra.

Mario Negri reclamó que Díaz Gilligan deje su cargo

El jefe del interbloque Cambiemos de Diputados, Mario Negri, reclamó que el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Guilligan, deje el cargo y "aclare" en la Justicia su situación. "Diaz Gilligan, funcionario, debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder", sostuvo Negri a través de una red social.

El diputado radical advirtió que ese planteo "no es condena" sino que "la vara sobre la transparencia está puesta muy alta por parte de Cambiemos". Además, el legislador cordobés consideró que "no hay que incomodar al gobierno, sino ayudarlo".

El massismo, también a la carga

Dirigentes del Frente Renovador pidieron hoy que se inicie una causa judicial para investigar la cuenta en el exterior de Valentín Díaz Gilligan. "Estamos en presencia de la posible comisión de un delito. Debe actuar un fiscal, no Laura Alonso (directora de la Oficina Anticorrupción). Basta de circo para evadir los temas de corrupción que los involucran. ¿Cambiemos?", afirmó Graciela Camaño, jefa del bloque en Diputados. A través de Twitter, varios legisladores massistas le reclamaron que deje su cargo y aclare su situación en la Justicia y no ante el organismo que conduce Alonso.

"Díaz Gilligan se suma a la lista de funcionarios del gobierno que ocultaban cuentas y millones de dólares en paraísos fiscales. Hoy la Oficina Anticorrupción tiene la oportunidad de demostrar independencia", opinó la diputada Carla Pitiot. En tanto, su colega Alejandro Grandinetti le pidió al jefe de gabinete, Marcos Peña, que "no consienta otro ejemplo más de corrupción dentro del Gobierno".