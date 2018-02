Vice de Newell´s contra Llop: "Es un caradura hijo de puta y traidor"

Juan Matías, vicepresidente de Newell‘s, insultó fuertemente al entrenador de la institución, Juan Manuel Llop, al cual trató de “caradura hijo de puta” en un audio que se viralizó este lunes.

En una charla que aparentemente sería con un periodista rosarino, el dirigente le cuenta: “Es un hijo de puta, no se quiso ir. Quiere un partido más. Si él pierde, dice chau hasta luego”.

En principio, hace referencia a la reunión que tuvieron algunos directivos con el Chocho el domingo por la noche, donde le pidieron que dé un paso al costado, aunque él solicitó esperar hasta jugar ante Temperley.

#NOB ¡EXCLUSIVO! Se filtró un fuerte audio donde el vicepresidente de Newell´s llena de insultos a Llop. pic.twitter.com/GssJyhZ6lw — TyC Sports (@TyCSports) 19 de febrero de 2018

“Él dice que no estuvieron (Eduardo el presidente) Bermúdez, (el vice Cristian) D°Amico ni (el vocal Juan José) Concina en la reunión. Pero ellos saben lo que está pasando y opinaron como nosotros. No es que fuimos a hablar sin conocer su opinión. Es un caradura hijo de puta, salió a hablar y es un traidor. Nos quiere robar la plata que no hay. Es un sinverguenza”, dijo Matías.

Según trascendió, si la directiva desea despedir a Llop tiene que abonarle cuatro millones de pesos, por lo que si el entrenador no cede, tendrá una última chance ante el celeste.