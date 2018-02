Llop renunció en Newell´s por los malos resultados

El director técnico de Newell‘s Old Boys, Juan Manuel Llop, renunció este lunes al cargo, según informó una fuente rojinegra, y anticipó que solamente cobrará el tiempo trabajado hasta el corriente mes.

“Hace 10 minutos hablé con él y me confirmó que renunció y que lo único que exige es que le paguen lo trabajado, es decir hasta febrero‘, abundó a Télam el vocero del club del Parque Independencia, quien de esta manera descartó que el Chocho exigiera el pago de la totalidad del contrato, equivalente a una cifra del orden de los cuatro millones de pesos.

Llop se había reunido ayer con un grupo de dirigentes, quienes le pidieron la renuncia, pero el entrenador les solicitó que lo dejaran dirigir un partido más, el próximo lunes, cuando Newell’s reciba a Temperley.

Pero finalmente esta tarde el presidente Eduardo Bernúdez se reunió con Llop en el Complejo Deportivo de Bella Vista, donde el técnico aceptó presentar la dimisión al cargo a cambio del pago de los días trabajados.

“Con esta gente no se puede trabajar, porque se generó un clima muy adverso y nocivo. No vine a Newell’s para ganar plata, sino porque quiero al club. Me quería quedar porque estoy seguro que el equipo va a arrancar y en dos o tres fechas íbamos a andar bien”, testimonió el Chocho, a quien la renuncia se le pareció mucho a un despido encubierto.

Antes del alejamiento de Llop se filtró y viralizó en las redes sociales el audio de una conversación entre el vicepresidente primero Juan Matías con un periodista rosarino, quien desacreditó al ahora exentrenador de Newell‘s calificándolo de “traidor, porque se quiere quedar solamente para cobrar todo su contrato”.

“Me voy porque es una falta de respeto que un vicepresidente de Newell‘s hable así de mí”, declaró Llop esta tarde en su defensa.

Los candidatos de primera hora para reemplazarlo son otro técnico surgido de la cantera ñulista como Mariano Soso, recientemente desvinculado de Gimnasia y Esgrima La Plata, y Omar De Felippe, de último paso por Vélez Sarsfield.