Tras un polémico fin de semana, los árbitros la "ven negra"

Fue un fin de semana “poco claro” para el arbitraje de la Superliga. Polémicas, decisiones erróneas alimentaron las críticas de los “grandes”.

Racing-Lanús, San Lorenzo-Newell’s o River-Godoy Cruz fueorn algunos de los partidos que alimentaron las críticas tras decisiones polémicas, mea culpas y promesas de replantear equipos arbitrajes.

Y ayer, el director de Arbitraje Nacional, Horacio Elizondo, aseguró que la decimosexta fecha de la Superliga argentina de fútbol “fue crítica” para los árbitros y que obligará a “una semana de replanteo y reflexión” debido a la baja calidad de los arbitrajes en casi todos los partidos.

Asimismo, negó terminantemente que haya una tendencia de los arbitrajes para beneficiar a Boca. “No me junto con (el presidente de la Nación, Mauricio) Macri para ver a quién poner o sacar”, sostuvo Elizondo.

“Estamos preocupados por el rendimiento de este fin de semana. Te preparás toda la semana para ganar y te das cuenta de que perdiste 5 a 0. Perdimos el viernes, el sábado y ayer. Esperemos que hoy no nos pase (cuando concluya la fecha con tres encuentros)”, reconoció sin titubeos Elizondo, quien toma a los árbitros “como un equipo más adentro de la cancha”, dijo.

El exárbitro mundialista tiene en claro que “hay que doblegar el trabajo y el esfuerzo” porque “no se puede tener un margen de error tan amplio”.

“Creo que estamos atravesando un mal momento. Las cosas no están saliendo como queremos. El índice de eficacia está muy bajo y el arbitraje está pasando por un mal momento. Esta fecha fue critica. Será una semana de replanteo y reflexión. Ya estamos evaluando quá vamos a hacer para la próxima fecha”, profundizó.

Además, Elizondo negó que los árbitros sean manipulados o que tenga relación con cualquier entramado que incluya al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quien reconoció cierta simpatía boquense en el pasado; al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici; y al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

“Creo que se juega a un juego peligroso con declaraciones estratégicas, algo que llega hasta a la política nacional”, aseveró.

Elizondo reconoció que “en los casos de (Jorge) Baliño o (Silvio) Trucco, venían con alto rendimiento y un buen nivel de eficacia, y se encontraron en un nivel de dificultad importante, sobre todo Jorge (en el partido que empataron 2 a 2 River y Godoy Cruz) y que cambió un gran desempeño”.